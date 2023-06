Jonah Hill bëhet baba për herë të parë

Jonah Hill dhe e fejuara e tij Olivia Millar, kanë mirëpritur fëmijën e tyre të parë.

Detajet e lindjes së foshnjës, gjinisë dhe të tjera janë aktualisht të panjohura. Lajmi për shtatzëninë e Millar u zbulua në fund të marsit, kur ajo u pa me barkun e rrumbullakosur teksa dyshja ecnin nëpër Santa Monica, Kaliforni. Një ditë më parë, ajo u fotografua duke dalë nga një dyqan me një unazë të dukshme diamanti në gishtin e saj të martesës, duke ndezur thashethemet se ajo dhe Hill ishin fejuar. Para lidhjes së tij me Millar, Hill ishte në lidhje me Sarah Brady.

Faqja e thashethemeve Deuxmoi postoi një informacion anonim duke pretenduar se cifti e kishin çuar marrëdhënien e tyre në një nivel tjetër në shkurt 2022, kështu që Hill shkoi në Instagram Story për të komentuar aludimin. “Thashethemet nuk janë të vërteta. Jam fejuar. Por jo me të dashurën time”,shkroi aktori. “Jam fejuar me mamin tuaj.”“E di që kjo është tronditëse, por ju lutemi respektoni privatësinë tonë në atë kohë,” vazhdoi ai, duke etiketuar vendndodhjen e tij si “Shtëpia e nënës suaj”.

Më pas Jonah fshiu mediat e tij sociale në gusht 2022 pasi ndau një letër të sinqertë që diskutonte betejën e tij gati 20-vjeçare me sulmet e ankthit. “Kam kuptuar se kam kaluar gati 20 vjet duke përjetuar sulme ankthi, të cilat përkeqësohen nga paraqitjet në media dhe ngjarjet me publikun,” shkroi ai në një deklaratë për Deadline. Hill vazhdoi të shpjegonte se nuk do të bënte më shtyp për filmat e tij të ardhshëm si një mënyrë për të “mbrojtur” veten dhe “të ndërmarrë hapa për t’u ndjerë më mirë”.