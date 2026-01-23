Johnny Depp përmendet në dramën ligjore Lively–Baldoni

Johnny Depp përfshihet në polemikën ligjore mes Blake Lively dhe Justin Baldoni
Johnny Depp është emri më i fundit i famshëm që del në pah në dramën ligjore mes Blake Lively dhe Justin Baldoni, sipas dokumenteve të sapozbuluara.
Dokumente të siguruara nga TMZ të enjten tregojnë se emri i aktorit është përmendur në një shkëmbim mesazhesh të gushtit 2024 mes bashkëshortit të Lively-t, Ryan Reynolds, dhe agjentit të tij të talenteve, Warren Zavala, teksa diskutonin për çështjen ligjore në vazhdim.
“Është egoja e jashtëzakonshme e këtij tipi,” thuhet se ka shkruar Zavala për Baldonin. “Duket sikur po përgatit një kurth nëse e vërteta e saj del në dritë, ndërkohë që po promovon një narrativë digjitale.”
“Po. Por sinqerisht, dikush do t’ia tregojë një gazetari të vërtetën dhe kjo do t’i shpërthejë në fytyrë,” është përgjigjur Reynolds.
Në vijim të bisedës, Zavala thekson se “e vërteta ndonjëherë mjegullohet” dhe shpreh shqetësimin se Baldoni mund të jetë duke manipuluar situatën.
“Shpresoj që ky mashtrues të ekspozohet. Duhet të mbrojmë interesat tona. Suksesi i filmit është gjithçka. Le të shohim nëse zhurma shuhet,” ka shkruar ai, duke shtuar se strategjia më e mirë mund të ishte “ta lëmë të digjet”.
Reynolds i është përgjigjur me një referencë direkte ndaj çështjes ligjore të Johnny Depp me Amber Heard: “Si përfundoi kjo për Depp-in?”
Zavala ka replikuar se rasti “i shkatërroi të dy në fund”, ndërsa Baldoni përshkruhet me fjalë fyese në mesazhe, dhe Reynolds thuhet se e ka quajtur regjisorin një “gabim njerëzor i parëndësishëm”.
Rasti Depp–Heard përfundoi në vitin 2022, kur Depp fitoi 10.35 milionë dollarë dëmshpërblim, ndërsa Heard mori 2 milionë dollarë në kundërpadi.
Që prej asaj kohe, Heard është zhvendosur në Madrid, ndërsa Depp ka vazhduar të shfaqet në festivale prestigjioze filmike si Cannes dhe San Sebastian.
Emra të tjerë të njohur janë përmendur gjithashtu në dokumentet e çështjes. Jameela Jamil, sipas mesazheve të vitit 2024 të siguruara nga Daily Mail, ka bërë komente fyese ndaj Lively-t, të cilat më pas janë cilësuar si “zhgënjyese” nga burime pranë saj.
Gjithashtu, mesazhe mes Blake Lively dhe Taylor Swift zbulojnë se këngëtarja është distancuar nga aktorja gjatë përshkallëzimit të betejës ligjore.
Në këto mesazhe, Swift përdor gjuhë të ashpër ndaj Baldonit, megjithëse burime për Page Six thonë se ajo nuk ka pasur kontakt me Lively-n që prej asaj kohe.