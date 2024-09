Johnny Depp: Nuk do e harroj kurrë traumën që më shkaktoi Amber

Johnny Depp rikujtoi debatin e tij me Amber Heard duke thënë se ai kurrë nuk do ta harrojë atë që kaloi me të pas betejës ligjore shumë publike të çiftit.

Çifti u martua në vitin 2015 pasi pranoi se kishte një “kimi të pamohueshme” mes tyre, por gjërat shpejt u përkeqësuan dhe në 2017, Heard paraqiti kërkesë për divorc, si dhe një urdhër të përkohshëm ndalimi kundër aktorit të Pirates of the Caribbean.

Më pas gjërat u qetësuan deri në vitin 2019, kur ai paditi aktoren e Aquaman në lidhje me një shkrim që ajo shkroi në 2018, ku zgjeroi pretendimet e saj për abuzim, duke nisur çështjen e tyre Depp kundër Heard të vitit 2022 në Gjykatën e Qarkut Fairfax.

Gjyqi u transmetua drejtpërdrejt për publikun, duke ndarë njerëzit në mediat sociale, ndërsa beteja ligjore mbeti nën një shqyrtim intensiv.

Në fund, gjykata vendosi që Heard ishte përgjegjëse për tre akuza shpifjeje dhe duhej të paguante 10 milionë dollarë ndërsa Depp ishte përgjegjës për një nga tre dhe duhej të paguante 2 milionë dollarë.

“Secili ka historinë e tij,” i tha Depp shtypit në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në San Sebastian. “Sigurisht, mund të themi se kam kaluar nshumë gjëra. Por, e dini, jam mirë.

“Mendoj se ne të gjithë kemi kaluar, në fund të fundit. Ndoshta e jotja nuk u kthye në një telenovelë, televizive, në fakt. Por ne të gjithë përjetojmë dhe vuajmë. “

Aktori nga Kentaki ishte në San Sebastian për të promovuar Modi, bazuar në jetën e një artisti që jetonte në vitin 1916 në Francë, e vendosur në të njëjtën periudhë të historisë moderne si Lufta e Parë Botërore.

Depp është regjisor dhe ka prodhuar filmin së bashku me Al Pacinon. Kjo do të jetë përpjekja e tij e dytë në regjinë e një filmi pasi Brave i vitit 1997 i cili mori kritika.