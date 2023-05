Johnny Depp firmos kontratën 20 milionë dollarëshe me Dior

Per 3 vite, 20 milionë dollarë, Johnny Depp nwnshkruan marreveshjen e re për parfumin Dior Sauvage që tejkalon të gjitha marrëveshjet e tjera në parfumeri për nga vlera. Shtëpia franceze e modës vazhdon partneritetin me aktorin 59-vjeçar, i cili filloi në vitin 2015 me lançimin e parë të aromës. Që atëherë, Johnny Depp ka qenë fytyra e Dior Sauvage dhe e fushatave të shumta reklamuese që kanë nxjerrë në pah shpirtin e egër dhe rock të parfumit, por edhe të vetë aktorit.

Marrëveshja prej 20 milionë dollarësh tejkalon shumë çdo mbështetës tjetër mashkull që kanë negociuar gjatë viteve të fundit. Si ai me Robert Pattinson, i cili nënshkroi një marrëveshje 12 milionë dollarësh për Dior Homme, ndërsa Brad Pitt pranoi një marrëveshje prej 7 milionë dollarësh për Chanel nr. 5. Pas një periudhe mungese nga televizioni dhe ekranet e mëdha, kryesisht për shkak të gjyqit, kundër ish-bashkëshortes së tij Amber Heard nga e cila doli fitues Depp, aktori rikthehet për të konfirmuar veten si ambasador i Dior. Sipas asaj që u dëshmua në Variety, pas fitores, shitjet e Dior Sauvage u rritën dhe Bernard Arnault, CEO i LVMH, deklaroi se “imazhi i Johhny Depp është një nga arsyet kryesore pse është bërë një sukses i jashtëzakonshëm”.

Njoftimi i marrëveshjes së rinovuar me Dior vjen vetëm disa ditë përpara premierës botërore më 16 maj të dramës historike të Maïwenn “Jeanne du Barry – E preferuara e Mbretit -” në Festivalin e Filmit në Kanë. Në film, Johnny Depp luan sundimtarin Louis XV. Aktori pritet gjithashtu të marrë pjesë në një darkë të organizuar nga Dior më 17 maj, përpara se të niset për në Londër për një homazh për Jeff Beck të nesërmen.