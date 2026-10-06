John Cena zbulon pse u largua nga Hollywood-i në fillimet e karrierës

John Cena ka folur hapur për fillimet e tij në Hollywood dhe ka pranuar se, kur nisi karrierën si aktor, nuk e kishte zemrën te kinemaja.
Ylli i WWE-së, 49 vjeç, mori rolin e tij të parë në një film në vitin 2006, në The Marine. Por, gjatë një interviste të fundit në emisionin 3rd Hour of Today, Cena pranoi se në atë periudhë ishte shumë më i përqendruar te mundja profesionale sesa te aktrimi.
“Ka qenë një rrugëtim i gjatë. Mendoj se kjo është pjesa e rëndësishme, sepse njerëzit mendojnë se gjërat ndodhin brenda natës. Për të thënë të vërtetën, në ato projektet e para nuk e kisha zemrën aty”, u shpreh Cena.
Aktori shpjegoi se, në atë kohë, si një 20-vjeçar, gjithçka që dëshironte ishte të qëndronte në ring.
“Udhëtoja nëpër botë, dilja përpara dhjetëra mijëra njerëzve çdo natë, ata çmendeshin dhe unë e bëja këtë natë pas nate. Aty doja të isha dhe aty ndihesha rehat dhe në elementin tim”, tregoi ai.
Sipas Cenës, ritmi i një xhirimi filmik ishte krejt ndryshe nga ai i WWE-së.
“Setet e filmave ishin shumë të durueshme dhe shumë të ngadalta. Unë thjesht nuk kisha mençurinë për ta kuptuar atë proces”, tha ai.
Cena pranoi se mungesa e përkushtimit ndaj aktrimit i kushtoi shtrenjtë në fillimet e karrierës.
“U përzura nga industria e filmit sepse nuk më interesonte dhe, të them të drejtën, ishte e justifikueshme. Nëse nuk të intereson diçka, duhet t’ia japësh mundësinë dikujt që i intereson”, u shpreh ai.
Megjithatë, pas vitesh pune dhe eksperiencash, Cena thotë se sot e sheh ndryshe profesionin e aktorit.
“Më pas u bëra jashtëzakonisht i apasionuar pas asaj që bëj. Nga xhirimet, te ulja këtu dhe biseda me ju për këtë film. Jam shumë me fat që më është dhënë një mundësi e dytë. Dhe u deshën 20 vite për ta ndërtuar këtë”, tha ai.
Cena, i cili ka luajtur në filma si Trainwreck, Barbie, Fast X dhe The Suicide Squad, theksoi se tashmë e vlerëson shumë më tepër procesin krijues.
“E kuptoj që çdo punë është e rëndësishme. Çdo person është artist dhe secili duhet të bëjë pjesën e tij. Nga stafi i ushqimit, te teknikët, ndriçuesit, regjisorët dhe aktorët – çdo punë e bën të mundur realizimin e filmit”, tha ai.
Cena: “Duhet të shohësh veten në pasqyrë”
Gjatë intervistës, bashkëmoderatori Craig Melvin vlerësoi gjithashtu vetëdijen që Cena ka për veten dhe gabimet e tij.
“Besoj se nuk ka asgjë të keqe të bësh një bilanc të vetes, të shohësh veten në pasqyrë, të duash veten për pikat e forta dhe dobësitë e tua dhe të përpiqesh të jesh më i mirë se dje”, u përgjigj Cena.