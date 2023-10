John Cena: Jam penduar për debatin me The Rock

John Cena pranon se ishte hipokrite të fillonte një grindje publike me legjendën e WWE, Dwayne “The Rock” Johnson – kur ai gjithashtu la mundjen për një karrierë në Tinseltown.

Aktori foli për grindjen e tensionuar të dyshes në një konferencë shtypi për WWE Fastlane, kur një reporter e pyeti atë për marrjen e të njëjtit hap në karrierë si Johnson.

“Nëse e keni ndjekur atë që jam përpjekur të bëj, veçanërisht kohët e fundit, publikisht dhe personalisht me Dwayne Johnson, unë kam deklaruar se megjithëse mendoja se po përpiqesha të bëja atë që është më e mira për biznesin, e bëra këtë në mënyrë të gabuar”, tha Cena.

“Nuk e bëra atë me respekt. Duhej të thoja ‘Më fal sepse gabova’, shtoi ai. Unë shkela besimin e tij dhe e akuzova për këndvështrimin e tij. Dhe thellë brenda, unë isha një fans. Doja që The Rock të kthehej [në WWE]. Doja të bëja gjithçka për të rikthyer The Rock, por e bëra në mënyrën e gabuar.”

Cena vendosi të kthehej në WWE për ngjarjen Fastlane gjatë grevës së vazhdueshme SAG-AFTRA. Kur u pyet nëse Hollivudi planifikon ta kthejë atë pasi të arrihet një marrëveshje, Cena pranoi: “E bëjnë. Ata e blëjnë.”

“E kam bërë të qartë se nuk mund t’i bësh të dyja për shkak të përgjegjësisë,” shpjegoi ai. “Nëse do të përpiqesha t’i bëja të dyja, do të ishte shumë egoiste, sepse do të lija shumë njerëz në biznesin e filmit pa punë nëse diçka do të më ndodhte.”

Johnson, nga ana e tij, u largua nga WWE në 2004. Ai u kthye si interpretues me kohë të pjesshme midis 2011 dhe 2013 dhe zyrtarisht doli në pension në 2019. Në tetor, ai bëri një paraqitje surprizë në një shfaqje “SmackDown” në Ball Arena në Denver.