Joe Jonas, dhe Sophie Turner në prag të një marrëveshje

Joe Jonas dhe Sophie Turner janë në prag të një marrëveshjeje në lidhje me kujdestarinë e dy vajzave të tyre.

Dokumentet e gjykatës të marra nga Page Six thonë se ish-çifti besojnë se një “zgjidhje miqësore për të gjitha çështjet mes tyre është e afërt”.

Anëtari i Jonas Brothers dhe aktorja e “Game of Thrones” gjithashtu kanë arritur një marrëveshje të përkohshme kujdestarie për 3-vjeçaren Willa dhe 1-vjeçaren Delphine. Vajzat do të qëndrojnë me Turner nga 9 tetori deri më 21 tetor, dhe aktorja lejohet të udhëtojë me to në të gjithë SHBA ose MB sipas dëshirës brenda asaj kohe.

Turner do t’ia dorëzojë vajzat Jonas, 34 vjeç, më 21, dhe ato do të qëndrojnë me të deri më 2 nëntor. Dyshja do të vazhdojë të ndajë kujdestarinë me njëri-tjetrin deri më 7 janar 2024, duke u dhënë fëmijëve mundësinë të kalojnë Ditën e Falënderimeve me babanë e tyre dhe Krishtlindjet me nënën e tyre.

TMZ ishte i pari që dha lajmin për marrëveshjen e kujdestarisë. Jonas dhe Turner kaluan tre ditë të plota në ndërmjetësim javën e kaluar në një përpjekje për të zgjidhur divorcin e tyre.

Jonas bëri kërkesë për divorc në Miami në fillim të shtatorit, por Sophie e paditi atë në gjykatën federale të Nju Jorkut për “kthimin e menjëhershëm” të vajzave të tyre në Angli.

” Turner pretendoi se Joe po mbante pasaportat e fëmijëve, por një përfaqësues i tij më vonë tha se ai ishte “në rregull që fëmijët të rriteshin si në SHBA ashtu edhe në MB”.