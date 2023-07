JLo reagon ndaj kritikave për markën e saj “Delola”

Jennifer Lopez ka reaguar ndaj kritikave për markën e saj të koktejit të sapo lançuar,

“E di që shumë njerëz kanë folur për: “Oh, ajo as nuk pi, çfarë po bën me një koktej?” tha Lopez në një video të postuar në faqen e saj në Instagram të hënën, duke shtuar: “Kjo ishte e vërtetë për një kohë të gjatë.”

Lopez vazhdoi të pranojë se gjërat kanë ndryshuar, duke thënë se fotografitë e saj “gjatë dhjetë, ndoshta pesëmbëdhjetë viteve të fundit” kanë treguar se “më pëlqen kokteji”, por kur erdhi puna për të gjetur pijen perfekte, “Unë kurrë nuk gjeta diçka që më pëlqen vërtet.” Dhe kështu, si çdo gjë tjetër në jetën time, e kam krijuar vetë”, tha ajo, duke vazhduar të tregojë se marka e saj e re e koktejit Delola është një mënyrë “më e shëndetshme” për të pirë atë që “përshtatet me stilin tim të jetesës.”

Një tjetër pikë frymëzimi për markën e koktejit të e këngëtares ishte që ajo të mishëronte fantazitë e saj të pushimeve. “Unë gjithmonë mendoj të jem në një varkë diku për ditëlindjen time … ose të pushoj në ndonjë vend të bukur në jug të Italisë,” shtoi Jennifer duke kujtuar videoklipin e saj të famshëm “Jenny from the Block”. Ajo shpjegoi se qëllimi i saj me Delola ishte të krijonte një atmosferë aspiruese pushimesh me shijet.