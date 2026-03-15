JLo flet për jetën pas divorcit: Ndihem më e lirë se kurrë

Jennifer Lopez ka treguar se po kalon një nga periudhat më të lumtura të jetës së saj, gati dy vite pas ndarjes nga aktori Ben Affleck.
Në një fragment nga intervista e saj e ardhshme në emisionin Nightline, e transmetuar në Good Morning America, Lopez u shpreh se për herë të parë në jetë ndihet plotësisht e lirë.
“Jam në epokën time të lumtur,” tha Lopez. “Mendoj se për herë të parë në jetën time ndjej se jam e lirë.”
Ajo rrëfeu se nuk e kishte përjetuar kurrë më parë këtë ndjenjë. “Që në të 20-at e mia kam pasur gjithmonë dikë në jetën time. Shumë gjëra ndihesha sikur ishin jashtë kontrollit tim,” kujtoi ajo.
Pas divorcit, Lopez vendosi të ndalonte gjithçka për një periudhë.
“Anulova turnetë dhe mora një vit pushim nga puna. Thjesht qëndrova në shtëpi dhe u përballa me atë që kishte ndodhur, pa u përpjekur të ikja përmes punës apo një personi tjetër,” tha ajo.
Këngëtarja shtoi se gjatë kësaj kohe ka mësuar të jetë më e butë me veten dhe të mos i vendosë aq shumë presion vetes.
“Kam arritur në një pikë ku i besoj vetes më shumë dhe e vlerësoj veten, në vend që të jem gjithmonë shumë e ashpër me veten,” u shpreh Lopez.
Kur u pyet nëse po del me dikë pas ndarjes, Lopez u përgjigj qartë:
“Jo. Nuk po shoh askënd! Zoti na ruajt – nuk dua të prish asgjë,” tha ajo me humor, duke shtuar se aktualisht është shumë e lumtur me jetën e saj.
Megjithatë, ajo theksoi se ndihet e rrethuar nga dashuria e familjes, veçanërisht nga binjakët e saj 18-vjeçarë, Max dhe Emme, nga martesa me këngëtarin Marc Anthony.
“Jam nënë e dy të rinjve që këtë vit po përgatiten për kolegj. Jam artiste, aktore, sipërmarrëse… dhe jam e lumtur, e shëndetshme dhe mirënjohëse,” tha ajo.
Historia e dashurisë mes Lopez dhe Affleck nisi në vitin 2002 gjatë xhirimeve të filmit Gigli.
Ata u fejuan, por e anuluan dasmën në vitin 2004. Pas shumë vitesh, u ribashkuan në 2021 dhe u martuan në korrik 2022. Megjithatë, në gusht 2024 Lopez paraqiti kërkesën për divorc, ndërsa ndarja u finalizua në janar 2025.