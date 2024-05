JLo dhe Ben Affleck shfaqen në publik pas aludimeve për ndarje

Jennifer Lopez dhe Ben Affleck janë fotografuar së bashku për herë të parë në më shumë se një muaj.

Aktori u pa duke hipur në SUV-in e tij të enjten mbrëma për të marrë këngëtaren “Let’s Get Loud” dhe vajzën e saj Emme jashtë një shkolle, ku 15-vjeçarja e Affleck, Seraphina, performoi në një shfaqje.

Dalja e çiftit vjen ndërsa qarkullojnë thashethemet se ata po shkojnë drejt një divorci. Affleck thuhet se ka qëndruar në një shtëpi tjetër për “afërsisht javën e kaluar” në Brentwood, Kaliforni, pranë ish-bashkëshortes së tij, Jennifer Garner.

Një burim i afërt me çiftin pohoi gjithashtu të enjten se ata “kanë probleme në martesën e tyre”. “Ata filluan të kishin probleme disa muaj më parë pasi Jen filloi të përgatitej për turneun e saj,” tha burimi i brendshëm për Us Weekly.

Këngëtarja e “Waiting for Tonight” nxiti më tej thashethemet e ndarjes këtë javë duke “pëlqyer” një postim në rrjetet sociale në lidhje me marrëdhëniet jo të shëndetshme.

Megjithatë, muaj përpara se të fillonin spekulimet për ndarjen, Affleck pranoi në dokumentarin e gruas së tij, “The Greatest Love Story Never Told”, se secili duhej të mësonte të takohej me njëri-tjetrin në gjysmë të rrugës përpara se të rindeznin romancën e tyre.



“Duke u bashkuar përsëri, thashë: “Dëgjo, një nga gjërat që nuk dua është një marrëdhënie në mediat sociale”, kujton ai. “Dhe më pas kuptova se nuk është një gjë e drejtë të pyesësh. Është disi sikur do të martohesh me një kapiten dhe do të thuash: “Epo, nuk më pëlqen uji”.

Ai shtoi, “Ne jemi vetëm dy njerëz me qasje të ndryshme, që përpiqemi të mësojmë të bëjmë kompromis.”