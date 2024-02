JLo dhe Ben Affleck flasin për ndarjen e tyre në vitin 2003

Jennifer Lopez dhe Ben Affleck anuluan dasmën e tyre të vitit 2003, vetëm tre ditë para se të shkëmbenin betimet.

Në dokumentarin e ri të Lopez, The Greatest Love Story Never Told, këngëtarja dhe bashkëshorti i saj tani rrëfejnë se si gjërat shkuan keq disa ditë përpara martesës së tyre të planifikuar.

“Unë dhe Beni, u ndamë tre ditë para dasmës sonë,” i thotë Lopez një grupi njerëzish. “Ne kishim planifikuar një dasmë të madhe — 14 shoqërues dhe shoqëruese të nuses, dhe tre ditë më parë thjesht u shkatërruan nga presioni i madh.”

Affleck pajtohet, duke u thënë kamerave: “Kur Jen dhe unë u ndamë më parë, katalizatori për këtë ishte sasia masive e shqyrtimit rreth jetës sonë private”.

“Për gjithë ato vite ishte vërtet e vështirë, sepse nuk ndjeva vetëm sikur humba dashurinë e jetës sime, por ndjeva sikur humba mikun më të mirë që kam pasur ndonjëherë”, shtoi Lopez. “Dhe nuk mund të flisja për kaq shumë vite, dhe kjo ishte pjesa më e vështirë.”

Dyshja përfunduan duke rindezur romancën e tyre në vitin 2021. Nëpërmjet historisë së tyre të dashurisë, e cila është përshkruar përmes këngës në This Is Me… Now, Lopez shpreson që njerëzit “do të besojnë se dashuria ekziston”.

“Ndjehem sikur kam dalë nga ana tjetër. E kam kaluar. Kam bërë diçka të mirë në jetën time. Jam krenare për këtë,” u tha artistja kamerave.