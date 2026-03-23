Jessica Biel thyen heshtjen pas videos së arrestimit të Timberlake

Jessica Biel nuk është e lumtur pas publikimit të pamjeve nga kamera trupore të policisë, të realizuara gjatë arrestimit të bashkëshortit të saj, Justin Timberlake, për drejtim mjeti në gjendje të dehur (DWI).
Sipas një burimi për People, Biel nuk “ndihet mirë me vëmendjen e rikthyer”, duke shtuar se “ka një arsye pse ata kundërshtuan publikimin e pamjeve”.
Burimi e cilësoi incidentin si “stresues”, duke theksuar se ai “nuk e paraqet Timberlake në dritën më të mirë të mundshme”. Sipas të njëjtit burim, aktorja “do të preferonte ta linte këtë histori pas”.
Megjithatë, pavarësisht situatës, Biel vazhdon të mbetet mbështetëse ndaj bashkëshortit të saj, me të cilin është e martuar që prej vitit 2012.
“Ka pasur disa momente sfiduese kohët e fundit, por ajo është e fokusuar të ecë përpara,” tha burimi. “Ajo është më e lumtur kur i përkushtohet familjes dhe projekteve të saj profesionale, kur vendos t’i ndërmarrë ato.”
Burimi shtoi gjithashtu se Biel “nuk ka frikë të shprehë zhgënjimin për disa vendime” dhe se “ky ishte një nga ato raste”.
Pamjet e publikuara të premten tregojnë momentin kur këngëtari ndalohet nga policia në Sag Harbor, New York, në qershor të vitit 2024. Në video, Timberlake shihet duke iu përgjigjur pyetjeve të policisë dhe duke kryer testet.
Ai shfaq vështirësi gjatë ecjes në vijë të drejtë, duke i quajtur testet “të vështira” dhe duke pranuar se “zemra po i rrihte fort”. Ndërkohë, ai refuzoi disa herë të kryente testin e alkoolit (breathalyzer).
Në vendngjarje mbërriti edhe një shoqe e tij, e cila iu drejtua policëve duke përmendur famën e Timberlake dhe duke kërkuar që të tregohej mirëkuptim ndaj tij. Pavarësisht tensionit fillestar, këngëtari u filmua më vonë duke bërë edhe disa shaka pasi u shoqërua në stacionin e policisë.
Pamjet u publikuan pasi Timberlake kishte ndërmarrë hapa ligjorë për të bllokuar publikimin e tyre. Ai u arrestua në qershor 2024 dhe u akuzua për drejtim mjeti në gjendje të dehur, si dhe për dy shkelje të tjera të trafikut: mosndalim në shenjën “stop” dhe mosrespektim të korsisë.
Më vonë, ai arriti një marrëveshje me prokurorinë, duke ulur akuzën nga DWI në një shkelje trafiku, e cila nuk përbën vepër penale. Megjithatë, patenta e tij u pezullua.