Jep dorëheqjen kryeministri i Moldavisë

Alexandru Munteanu njoftoi dorëheqjen e tij nga posti i Kryeministrit të Moldavisë këtë të premte, në një zhvillim të papritur që çon edhe në rrëzimin e qeverisë.
Munteanu, i cili ka qenë kryeministër që nga nëntori i vitit 2025 , nuk dha detaje rreth arsyeve të dorëheqjes së tij.
“Sot, mandati im si Kryeministër po mbaron. E pranova përgjegjësinë e shërbimit si Kryeministër me një ndjenjë të thellë detyre dhe me bindjen e fortë se mund të ndihmoja në sjelljen e ndryshimeve pozitive. Në momentin që kuptova se nuk mund ta kryeja më mandatin tim në përputhje me parimet dhe bindjet e mia, zgjodha të jepja dorëheqjen. Dua të falënderoj të gjithë kolegët e mi – kolegët e mi ministra, ekipet e tyre dhe të gjithë ata që punuan me profesionalizëm dhe me mirëbesim. Do të vazhdoj t’i shërbej vendit tim nga çfarëdo pozicioni që mund të mbaj, pavarësisht se ku jetoj ose nëse përgjegjësitë e mia të ardhshme janë në sektorin publik apo privat. Besoj se detyra jonë ndaj vendit tonë nuk përcaktohet nga posti që mbajmë, por nga angazhimi që vazhdojmë të mbajmë. Faleminderit”, tha ai në një postim në platformën X.
Moldavia është një vend kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ish-republika e vogël sovjetike ndodhet midis Ukrainës dhe Rumanisë, një shtet anëtar i BE-së dhe NATO-s.