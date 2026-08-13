Jennifer Lopez s’ia lë shenjë mosha, ‘bombë’ në setin e fundit fotografik

Jennifer Lopez, yllit të mirënjohur ndërkombëtar, s’duke t’ia lë shenjë mosha teksa, është shfaqur sërish në qendër të vëmendjes me një foto që e paraqet në një bikini që ndriçon verën.
E vendosur në një ambient retro, Jennifer duket e relaksuar ndërsa tregon linjat e saj stërvitura, të cilat janë padyshim të admirueshme.
Veshja përbëhet nga një palë bikin të bardha dhe një shall të thjeshtë, duke i dhënë një prekje vintage pamjes së saj.
Syzet e mëdha të zeza dhe qëndrimi i saj plot vetëbesim i shtojnë fotografisë një atmosferë të stilit të viteve ’60.