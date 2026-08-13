Jennifer Lopez s’ia lë shenjë mosha, ‘bombë’ në setin e fundit fotografik

Jennifer Lopez, yllit të mirënjohur ndërkombëtar, s’duke t’ia lë shenjë mosha teksa, është shfaqur sërish në qendër të vëmendjes me një foto që e paraqet në një bikini që ndriçon verën.

 

E vendosur në një ambient retro, Jennifer duket e relaksuar ndërsa tregon linjat e saj stërvitura, të cilat janë padyshim të admirueshme.

 

Veshja përbëhet nga një palë bikin të bardha dhe një shall të thjeshtë, duke i dhënë një prekje vintage pamjes së saj.

 

Syzet e mëdha të zeza dhe qëndrimi i saj plot vetëbesim i shtojnë fotografisë një atmosferë të stilit të viteve ’60.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top