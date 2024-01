Jennifer Lopez shfaqet joshëse për kopertinën e albumit të saj ‘This Is Me… Now’

Jennifer Lopez publikoi kopertinën e albumit të saj “This Is Me… Now”, e cila është një vazhdim i albumit të saj “This Is Me…” i 20 viteve më parë.

Ylli 54-vjeçaree, shfaqi gjoksin e saj, pasi fustani ishte aq i zhytur sa i zbriste deri te barku i saj.

Edhe pse ishte i zi, fustani të kujtonte fustanin e saj jeshil “Versace” që i nxirrte në pah barkun e saj në shfaqjen e çmimeve “Grammy” në vitin 2000, kur ajo ishte në lidhje me Diddy, shkruan DailyMail.

Ajo kishte flokët e saj ngjyrë kafe çokollatë poshtë mbi supet e saj, ndërsa ajo shtoi grim të shkëlqyer dhe një gjerdan ari “Gucci”.

Albumi i ri ka të bëjë kryesisht me të qenit në dashuri me bashkëshortin e saj të ri Ben Affleck.

Albumi i ri përmban këngët “To Be Yours”, “Mad in Love”, “Greatest Love Story Never Told”, “Rebound” dhe “This Time Around”, sipas Billboard.

Albumi i nëntë i Jennifer-it “This Is Me… Now” do të debutojë më 16 shkurt.

Të mërkurën ajo publikoi këngën e saj “Can’t Get Enough”.