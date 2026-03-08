Jennifer Lopez rrëfen dhimbjen pas divorcit me Marc Anthony

Jennifer Lopez ka folur hapur për një nga periudhat më të vështira të jetës së saj personale – divorcin nga ish-bashkëshorti Marc Anthony në vitin 2014, pas 10 vitesh martesë.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Gjatë një koncerti në rezidencën e saj në Las Vegas, këngëtarja dhe aktorja bëri një rrëfim emocional para publikut, duke pranuar se ndarja e tretë ishte një nga momentet më të vështira për të.
“Në fakt, pas divorcit tim të tretë, atëherë fillova të bëhesha më e mirë në këtë,” tha ajo me humor në fillim, duke bërë publikun të qeshë.
Por më pas ajo shtoi seriozisht:
“Seriozisht, kjo nuk është për të qeshur. Ishte një periudhë shumë e vështirë.”
Lopez kujtoi se në atë kohë po rriste vetëm dy binjakët e saj, Max dhe Emme, të cilët sot janë 18 vjeç.
“Isha një nënë beqare me dy binjakë dhe në një moment ndjeva sikur do të hiqja dorë nga gjithçka,” rrëfeu ajo.
Artistja tregoi se në atë periudhë kërkoi këshilla nga mentorja e saj, autorja e njohur e librave motivues Louise Hay. Sipas Lopez, Hay i dha një këshillë që e ndihmoi të kalonte momentin e vështirë.
“Ajo më tha: ‘Jennifer, ti je balerinë, apo jo? Kur mëson një koreografi dhe gabon hapat, çfarë bën?’ Unë i thashë: ‘Vazhdoj derisa t’i bëj si duhet.’ Dhe ajo më tha: ‘Pikërisht, Jennifer. Vazhdo gjithmonë të vallëzosh.’”
Duke reflektuar për përvojat e saj, Lopez u dha edhe një mesazh fansave: “Çfarëdo që jeta t’ju sjellë, vazhdoni të vallëzoni – përsëri dhe përsëri.”
Gjatë koncertit, këngëtarja e hitit “Let’s Get Loud” dha edhe një këshillë për burrat.
“Gratë nuk kanë nevojë për shumë. Na duhet vetëm pak ëmbëlsi, mirësi dhe dashuri – dhe ne do t’ju japim shumë më tepër në këmbim,” tha ajo.
Jeta sentimentale e Lopez ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes. Ajo është martuar katër herë: fillimisht me Ojani Noa në vitin 1997, më pas me balerinin Cris Judd në 2001 dhe më vonë me Marc Anthony, me të cilin pati edhe dy fëmijët.
Më vonë ajo u rikthye me aktorin Ben Affleck, me të cilin u martua në vitin 2022, por çifti u divorcua në vitin 2024.