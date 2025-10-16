Jennifer Lopez reagon mbi thashethemet e ndarjes nga Rodriguez

Jennifer Lopez iu përgjigj me humor pyetjes për thashethemet që lidhen me ndarjen e saj nga Alex Rodriguez, pas dyshimeve se ai kishte shkëmbyer mesazhe me Madison LeCroy.
Në emisionin “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, Lopez u pyet drejtpërdrejt në lojën “Plead The Fifth” nëse kishte të bënte me ndarjen e tyre fakti që Alex i kishte dërguar mesazhe Madisonit. Ajo u përgjigj me një buzëqeshje dhe tha: “Nuk kam më asgjë për të thënë për jetën time private. Mendoj se e kam mbyllur me këtë.”
Lidhja mes Lopez dhe Rodriguez nisi në vitin 2017 dhe ata u fejuan në mars 2019, por planifikimi i dasmës u shty për shkak të pandemisë COVID-19. Në vitin 2021, dolën në dritë zërat se Alex kishte dërguar mesazhe private Madison LeCroy, gjë që çoi në përfundimin e marrëdhënies së tyre.
Madison vetë pranoi se kishte komunikuar me një lojtar bejsbolli përmes Instagramit, por mohoi çdo lidhje të mëtejshme. Një burim pranë çiftit u shpreh për mediat:
“Skandali me Madison LeCroy ishte arsyeja kryesore që ata u ndanë. Probleme të tjera kishin ekzistuar më parë, por Jennifer u ndje shumë e turpëruar nga kjo situatë.”
Pas ndarjes nga Rodriguez, Lopez rifilloi romancën me Ben Affleck, me të cilin u martua në 2022, por çifti u ndanë pas dy vitesh.