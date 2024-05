Jennifer Lopez përballet me kritika pas situatës me gazetaren

Jennifer Lopez është përballur me kritika për shkak të sjelljes së saj ndaj një gazetareje në Met Gala të së hënës, ku ajo shërbeu si një nga bashkëkryesueset e eventit vjetor të modës.

Të mërkurën, redaktorja e lajmeve të “USA Today”, Anika Reed shpërndau një video në TikTok të 54-vjeçares duke i dhënë asaj një përgjigje shumë të prerë ndaj pyetjes së saj “Çfarë ke veshur sonte?” “Schiaparelli”, u përgjigj ajo teksa ecte në shkallët e famshme të Met Gala.

Përdoruesit e rrjeteve sociale kritikuan krijuesen e hitit “Let’s Get Loud” pasi sipas tyre në video u duk qartë se ajo ia ktheu përgjigjen me arrogancë gazetares.

“Kjo është Jenny jonë e përulur nga Blloku”, tha një tjetër, duke u tallur me këngën hit të vitit 2002, në të cilën ajo këndon se si nuk do t’i harrojë kurrë rrënjët e saj, pavarësisht famës dhe pasurisë së saj.

https://www.tiktok.com/@shqiperia_behet4/video/7367441875923455238?is_from_webapp=1&sender_device=pc