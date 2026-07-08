Jennifer Lopez nxjerr gjokset në ‘fushë’, fansat bëjnë sytë katër

Pasi mori pjesë në “dasmën e vitit” të Taylor Swift dhe Travis Kelce të premten , aktorja dhe këngëtarja e njohur Jennifer Lopez vazhdoi udhëtimin e saj për në Paris, ku edhe një herë tregoi zgjedhjet e saj të përsosura të modës.

 

J. Lo vazhdon t’i kënaqë fansat me publikimet e saj dhe shumë prej tyre nuk e besojnë që ajo është 56 vjeç.

 

Këtë javë ajo mori pjesë në Javën e Modës në Paris, dhe për një mbrëmje me miqtë, këngëtarja mbërriti me një fustan të zi të guximshëm me një dekolte të thellë që i theksonte gjoksin.

 

Kryeqyteti francez duket se i përshtatet aktores dhe këngëtares së famshme, pasi ajo ka kaluar shumë kohë në vend këtë vit. Muajin e kaluar, ajo bëri një paraqitje surprizë si e ftuar në Paris kur doli në skenë me DJ Guetta-n .

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