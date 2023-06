Jennifer Lawrence reagon ndaj polemikave për paraqitjen e saj në Cannes

Pasi veshi shapka në tapetin e kuq në Festivalin e Filmit në Kanë muajin e kaluar, Jennifer Lawrence po vendos rekord në lidhje me paraqitjen s që bëri bujë në internet.

“Ok, faleminderit që më pzetët këtë. Unë me të vërtetë do të doja ta sqaroja” i tha Lawrence Nischelle Turner të ET ndërsa promovonte filmin e saj të ri, No Hard Feelings së bashku me kolegun e tij, Andrew Barth Feldman. “Unë nuk po bëja një deklaratë politike, jo se nuk do ta bëja. Nuk e kisha idenë derisa doli, se kishte një polemikë të tërë me njerëz të veshur me shapka, apo sikur ecnin zbathur në tapetin e kuq. Thjesht këpucët e mia ishin shumë të mëdha.”

Jennifer po ndiqte një shfaqje të filmit Bread and Roses, një dokumentar i ri që ajo prodhoi, së bashku me regjisoren e filmit, Sahra Mani dhe producenten tjetër Justine Ciarrocchi, kur ndodhi incidenti, duke kombinuar shapkat e saj me një fustan të kuq vishnje mahnitëse Christian Dior. “Unë kisha veshur taka, porharrova të bëja një foto me ekipin tim të prodhimit, Excellent Cadaver. Pra, kishim për të bërë një foto por e dija se do të rrëzohesha nëse zbrisja shkallët pasi këpuvët më rrinin shumë të mëdhaja”, u shpreh aktorja.