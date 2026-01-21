Jennifer Lawrence flet për momentin viral me Kourtney Kardashian

Jennifer Lawrence pendohet për komentet e saj të mëparshme rreth Kourtney Kardashian.
Gjatë një bisede me Amy Poehler në episodin e së martës të podcast-it “Good Hang”, aktorja pranoi se ndoshta duhet të tregohet më e përmbajtur gjatë intervistave për shtyp.
“I shoh citimet e mia dhe janë të çmendura,” theksoi Lawrence. “Si p.sh.: ‘Jennifer Lawrence e quan Kourtney Kardashian të bezdisshme.’”
Fituesja e çmimit Oscar iu referua titujve që u krijuan pasi ajo kishte bërë një koment thumbues për Kardashian gjatë testit me detektor gënjeshtrash për Vanity Fair në nëntor 2025.
“Në atë moment thashë se Kourtney është më e bezdisshme se kurrë. Më nxjerr nga vetja,” i kishte thënë Lawrence bashkë-yllit të saj në filmin Die My Love, Robert Pattinson.
Ajo shpjegoi se bezdia e saj lidhej me faktin që ylli i reality show-t dukej sikur po kritikonte motrën e saj, Khloé Kardashian, për faktin që ajo përpiqej të dukej mirë.
Pavarësisht komentit të mëparshëm, Lawrence ka krijuar një miqësi të fortë me familjen Kardashian, veçanërisht me Kris Jenner, e cila mori pjesë në dasmën e saj në Rhode Island në vitin 2019.