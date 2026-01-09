Jennifer Garner thyen heshtjen 10 vite pas ndarjes nga Ben Affleck

Jennifer Garner ka folur me sinqeritet për divorcin nga Ben Affleck, një dekadë pas ndarjes së tyre shumë të komentuar.
Aktorja e filmit “13 Going on 30”, e cila u nda nga fituesi i Oscar-it në vitin 2015 dhe finalizoi divorcin në vitin 2018, është rikthyer pas në kohë për të treguar se si e përballoi një ndarje kaq publike.
“Duhet të jesh e zgjuar për të kuptuar çfarë mund dhe çfarë nuk mund të përballosh,” tha Jennifer Garner për Marie Claire U.K. në një intervistë të fundit. “Unë nuk mund të përballoja gjithçka që qarkullonte jashtë. Por ajo që ishte jashtë, nuk ishte pjesa më e vështirë.”
Aktorja shtoi se dhimbja e vërtetë lidhej me familjen:
“E vështira ishte realiteti i ndarjes. Shkatërrimi i një familjeje është ajo që dhemb më shumë. Humbja e një partneriteti të vërtetë dhe e një miqësie ishte ajo që ishte më e rëndë.”
Pikërisht për këtë arsye, 53-vjeçarja thotë se nuk i kushton rëndësi thashethemeve publike për jetën e saj personale.
“Nuk më shërben të dëgjoj thashetheme për veten apo për këdo tjetër, aq më pak për fëmijët e mi, ndaj nuk e bëj,” u shpreh ajo.
Sot, Jennifer Garner dhe Ben Affleck, të dy 53 vjeç, kanë arritur të bashkë-prindërojnë fëmijët e tyre — Violet (20), Seraphina (17) dhe Samuel (13) — me “paqe dhe qetësi”.
“Shumë gjëra në jetën time më habisin,” tregoi aktorja. “Që ende punoj, që jam ende gjallë, që fëmijët e mi janë të shëndetshëm, që marrëdhëniet e mia profesionale — të cilat janë më shumë si miqësi familjare — janë ende të njëjta si 25 apo 30 vite më parë, por më të pasura, më të thella dhe më të forta. Gjithçka është një dhuratë.”
Aktorja e serialit “Alias”, e cila është në një lidhje me CEO-n e teknologjisë John Miller që prej vitit 2018, thotë se sot ka “shumë dashuri” në jetën e saj.
“Mendoj se është e rëndësishme që gratë ta dinë se, kur mendojnë ‘Nuk do ta përjetoj më kurrë atë ndjenjë’ apo ‘Nuk do të jem më kurrë mike me këtë person’, koha është mundësia,” tha ajo. “Koha është mundësia për t’u shëruar, për të falur, për të ecur përpara dhe për të gjetur një mënyrë të re për të qenë miq.”