Jennifer Aniston kërkon falje pas deklaratës për Adam Sandler

Jennifer Aniston ka kërkuar falje për “thirrjen” e Adam Sandler gjatë një interviste të drejtpërdrejtë televizive. Aktori ishte duke promovuar filmin e tyre të ri komedik Murder Mystery 2, kur u pyet për miqësinë me kolegun e saj.

Aniston dhe Adam, të cilët të dy fituan famë në vitet 1990, kanë qenë miq për shumë vite, duke u takuar kur ishin në të njëzetat e hershme. Duke u shfaqur në The Tonight Show me Jimmy Fallon, aktorja u pyet nëse ajo ka marrë ndonjëherë këshilla nga Adam, për të cilën ajo tha se ai zakonisht e pyet atë “çfarë po bën?” në përgjigje “dikujt me të cilin po takohem”.

Por Aniston thotë se asaj “i pëlqen shumë të kujdeset për” Sandlerin pasi ai shpesh e shpërfill mirëqenien e tij në favor të sigurimit që të gjithë rreth tij janë mirë. “Ai është kaq i shqetësuar për t’u kujdesur për të gjithë të tjerët, gjë që e bën vërtet, por nuk kujdeset për veten e tij,” tha ajo, duke shtuar: “Më vjen keq që e përmenda në televizionin kombëtar, por duhet ta dini.” Jennifer shtoi se ajo “i bën atij smoothie” dhe “i jep të gjitha llojet e bimëve kineze kur ai është i rraskapitur”.