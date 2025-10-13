Jennifer Aniston gati për Broadway?

Në një intervistë me Harper’s Bazaar, Jennifer Aniston ka rrëfyer se një nga ëndrrat e saj është të debutojë në Broadway një ditë.
“Nuk kam bërë aktrim në teatër ende sepse më frikson,” u shpreh Aniston. “Por është gjëja e vetme që nuk kam provuar, përveç të bërit një album, diçka që dyshoj se do të ndodhë!”
Ajo shtoi se ka lindur dhe u rrit në Nju Jork, dhe ka dashur gjithmonë të shkojë në teatër që kur ishte fëmijë. “Mendoj se do të ishte argëtuese,” tha ajo.
Aniston nuk është e vetmja aktore që ka shprehur dëshirën për të luajtur në teatër. Jennifer Lopez, gjatë turit të saj të promovimit për filmin Kiss of the Spider Woman, ka folur gjithashtu për dëshirën e saj për të performuar në Broadway një ditë. Po ashtu, edhe Mandy Moore, ka shprehur të njëjtën dëshirë këtë muaj.
Moore tregoi për PEOPLE: “Një ditë, të bëj Broadway dhe teatër është diçka që mbetet në majë të listës sime të ëndrrave. Më frikson, por gjithashtu ideja e tij më emocionon më shumë se gjithçka tjetër. Shpresoj se një ditë do të realizohet.”