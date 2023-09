Jenna Ortega: Nuk jam e lidhur me Johnny Depp

Johnny Depp dhe Jenna Ortega nuk janë çifti i ri i Hollywoodit.

Aktori i “Pirates of the Caribbean” nuk është në lidhje me aktoren e “Scream VI”, një burim konfirmoi për Page Six. Ortega, 20 vjeç, gjithashtu adresoi pretendimet “qesharake” në llogarinë e saj në mediat sociale.

“Unë as nuk mund të qesh”, thuhet se shkroi ajo në Instagram Story në një postim të fshirë që atëherë. “Unë kurrë nuk kam takuar apo punuar me Johnny Depp në jetën time,” vazhdoi Jena. “Ju lutemi ndaloni përhapjen e gënjeshtrave dhe na lini të qetë.” Thashethemet filluan pasi blogu i thashethemeve Deuxmoi postoi se Depp dhe Ortega ishin parë së bashku dhe ndoshta po punonin në “Beetlejuice 2”, i cili është planifikuar të dalë vjeshtën e ardhshme.

Johnnz së fundmi u bë tituj për romancën e tij me Joelle Rich, një avokate me bazë në Londër, e cila përfaqësoi aktorin në çështjen e tij për shpifje kundër Sun në 2020. Një burim i brendshëm i tha US Weekly vitin e kaluar se Rich ishte e martuar kur ajo dhe Depp filluan së pari të takoheshin.

Para kësaj, aktori ishte i martuar me Amber Heard nga viti 2015 deri në vitin 2017. Vitin e kaluar, ai fitoi një çështje për shpifje kundër saj e cila thuhet se gënjeu se ai e kishte abuzuuar me të. Heard u urdhërua t’i paguante ish-bashkëshortit të saj 10 milionë dollarë si dëmshpërblim dhe 350,000 dollarë si dëmshpërblim ndëshkues. Juria gjithashtu i dha aktores 2 milionë dollarë si dëmshpërblim për kundërpadinë e saj kundër Depp. Ortega, nga ana tjetër, ka qenë e lidhur romantikisht me këngëtarin Jacob Sartorius dhe alumin e “Andi Mack” Asher Angel gjatë viteve.