Je dashuria e jetës sime: Barack Obama hedh poshtë fjalët për ndarje nga Michelle

Ish-presidenti Barack Obama ka hedhur poshtë thashethemet për një mosmarrëveshje mes tij dhe ish-Zonjës së Parë, Michelle Obama, duke postuar një foto në Instagram dhe X. Në postimin e tij, Obama e quajti Michelle “dashuria e jetës sime” dhe shtoi:

“Urime ditëlindja dashuria e jetës sime, Michelle Obama. Ti e mbush çdo dhomë me ngrohtësi, mençuri, humor dhe hijeshi – dhe dukeni mirë derisa e bëni këtë. Jam shumë me fat që jam në gjendje të ndërmarr aventurat e jetës me ty. Të dua.”

Thashethemet nisën pasi u bë e ditur se Michelle nuk do të merrte pjesë në inaugurimin e Donald Trump, duke e lënë ish-presidentin të shkonte i vetëm. Çifti janë parë rrallë së bashku publikisht që nga fjalimet e tyre në Konventën Demokratike pesë muaj më parë.

Gjithashtu, Obama anashkaloi funeralin shtetëror të Jimmy Carter, duke përmendur planifikimet si shkak. Më vonë u zbulua se Michelle ishte në pushime në Hawai pa të.

Megjithatë, postimi i tij i fundit ka qetësuar zërat, duke treguar se çifti po vazhdon të jetë i bashkuar.

Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life's adventures with you. Love you! pic.twitter.com/WTrvxlNVa4

— Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2025