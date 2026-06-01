Jay-Z shpërthen ndaj Nicki Minaj, Drake dhe Kanye West

Jay-Z ka ndezur debatet në industrinë e hip-hopit pasi interpretoi një freestyle gjatë koncertit të tij kryesor në festivalin Roots Picnic në Filadelfia, ku vuri në shënjestër disa prej emrave më të njohur të muzikës rap, përfshirë Drake, Kanye West dhe Nicki Minaj.
Gjatë performancës, Jay-Z, i kushtoi Nicki Minaj disa vargje thumbuese duke përmendur edhe bashkëshortin e saj, Kenneth Petty.
Jay-Z gjithashtu iu përgjigj kritikave të fundit nga Drake. Reperi kanadez e kishte sulmuar më parë themeluesin e Roc Nation në albumet e tij të reja, duke sugjeruar se epoka e artistëve veteranë ka përfunduar.
Në kundërpërgjigje, Jay-Z deklaroi se ai mbetet në krye të lojës dhe se artistët e rinj janë rritur duke e parë atë si model, ndërsa ai nuk ka pasur nevojë të shikojë drejt tyre për frymëzim.
Një pjesë tjetër e freestyle-it iu kushtua Kanye West. Jay-Z iu referua komenteve kontroverse që West bëri vitin e kaluar ndaj fëmijëve të tij dhe të Beyoncé-s.
Në mars 2025, West shkaktoi reagime të shumta pasi publikoi komente fyese në rrjetet sociale, ku vinte në dyshim gjendjen mendore të binjakëve të çiftit.
Reperi i hitit “Empire State of Mind” la të kuptohej se nuk ka harruar deklaratat e ish-bashkëpunëtorit të tij dhe paralajmëroi se është i gatshëm t’i përgjigjet çdo sulmi personal.
Përfaqësuesit e Nicki Minaj dhe Kanye West nuk kanë komentuar ende publikisht mbi deklaratat e Jay-Z. Ndërkohë, përfaqësuesi i Drake ka refuzuar të japë një koment për mediat.
Freestyle-i i Jay-Z po konsiderohet nga fansat si një nga sulmet më të forta publike të tij ndaj rivalëve në vitet e fundit, duke rihapur tensionet mes disa prej figurave më të mëdha të hip-hopit.