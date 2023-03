Jay-Z, reperi më i pasur për vitin 2023

Më pak se katër vjet pasi u bë reperi i parë miliarder, Jay-Z nuk po tregon shenja të ngadalësimit. Pasuria neto e artistit të lindur në Brooklyn tani është 2.5 miliardë dollarë, sipas vlerësimit të fundit nga Forbes.

Jay-Z u bë miliarderi i parë i repit në vitin 2019, me aksione në shampanjën Armand de Brignac dhe konjakun D’Usse me vlerë mbi 400 milionë dollarë në atë kohë, si dhe prona të ndryshme investimi në Nju Jork dhe LA. Pasuria e tij është rritur në vitet e fundit, pjesërisht falë rritjes së kompanisë së tij argëtuese Roc Nation, shitjes së shërbimit të transmetimit Tidal si dhe investimeve të shumta në kompani duke përfshirë Uber.

“Edhe në një vit pa një turne apo publikim albumi, Jay-Z prodhon miliona nga shampanja e tij Armand de Brignac dhe konjaku D’Usse”, thuhet në raportin e Forbes.Në një takim në vitin 2010 me investitorin legjendar Warren Buffett, gati një dekadë përpara se të bëhej miliarder, Jay-Z e krahasoi qasjenndaj karrierës së tij muzikore me strategjinë e Oracle of Omaha për të investuar vetëm në bizneset që ai kupton dhe jo në ato që janë më të njohura. “Muzika është si aksionet”, tha Jay-Z për Forbes në atë kohë. “Njerëzit priren të marrin vendime emocionale bazuar në këtë. Ata nuk qëndrojnë me atë që dinë.”