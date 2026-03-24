Jay-Z kritikon përplasjen mes Kendrick Lamar dhe Drake

Reperi i njohur Jay-Z ka shprehur shqetësimin e tij se rrjetet sociale dhe “negativiteti” po e prishin frymën e betejave në hip-hop, duke marrë si shembull përplasjen mes Kendrick Lamar dhe Drake.
Në një intervistë për GQ, ai tha se megjithëse i pëlqen energjia dhe rivaliteti në muzikë, situata ka dalë jashtë kontrollit.
“Tani, njerëzit që pëlqejnë Kendrick urrejnë Drake, pavarësisht çfarë ai publikon. Është kthyer në sulm ndaj karakterit,” u shpreh ai.
Sipas Jay-Z, fansat dhe rrjetet sociale e kanë përshkallëzuar konfliktin: “Është shumë. Po përfshihen edhe fëmijët dhe familjet – kjo nuk më pëlqen.”
Ai shtoi se dikur betejat në rap ishin argëtuese dhe kalimtare, ndërsa sot ndikimi i teknologjisë i ka bërë ato më të ashpra dhe më personale.
“Nuk e di nëse ia vlen më. Ndoshta rivaliteti nuk duhet të jetë më pjesë e kulturës,” tha reperi.
Jay-Z gjithashtu hodhi poshtë pretendimet se kishte ndikuar në zgjedhjen e Kendrick Lamar si performues në “Super Bowl Halftime Show”, duke theksuar se vendimi u bazua vetëm në suksesin e artistit gjatë atij viti.
Përplasja mes Lamar dhe Drake dominoi vitin 2024, me disa këngë “diss” që përfshinin akuza të rënda nga të dyja palët. Kënga Not Like Us u bë një nga hitet më të mëdha, duke fituar edhe çmime në “Grammy 2025”.