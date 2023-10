Jason Derulo resgon ndaj akuzave për ngacmim se*sual

Jason Derulo po i përgjigjet akuzave për ngacmim seksual të ngritura kundër tij nga një këngëtare.

“Unë normalisht nuk do të komentoja, por këto pretendime janë krejtësisht të rreme dhe lënduese,” tha Derulo në video. “Unë mbështetës këdo që ndjek ëndrrat e tyre. Gjithmonë jam përpjekur ta jetoj jetën time duke shpërndarë pozitivitet dhe kjo është arsyeja pse ulem këtu para jush thellësisht i ofenduar, nga këto pretendime shpifëse.”

Në përgjigje të deklaratës së Derulo, avokati i Gibson, Ron Zambrano, u përgjigj në një deklaratë për ET, duke thënë: “Nëse Derulo me të vërtetë do të mbështeste këdo që ndjek ëndrrat e tyre, ai do të pranonte dhimbjen dhe vuajtjen që i shkaktoi Emaza-s dhe do të synonte të ishte një person më i mirë. .”

“Ai duhet të ofendohet nga këto akuza, ashtu si të gjithë, përfshirë fansat e tij”, vazhdoi deklarata. “Emaza sigurisht që është ofenduar nga qëndrimi i tij shpërfillës. Kjo lloj sjelljeje është e përhapur, por duhen njerëz të guximshëm si Emaza që të ndajnë historitë e tyre për t’i dhënë kësaj sjelljeje të turpshme”.

Në padinë e ngritur në Gjykatën e Lartë të Qarkut të Los Anxhelosit, Gibson pretendon se Derulo “i premtoi ” se do ta bënte një këngëtare të suksesshme kur e kontaktoi në gusht 2021 për t’u bashkuar me kompaninë e tij të re diskografike. Gibson pretendon se ajo e pranoi ofertën e Derulos për të punuar për të dhe si pjesë e marrëveshjes, ai “premtoi të bënte shumë albume muzikore me të”. Ajo pretendon se ai u bë zyrtarisht mentor dhe mbikëqyrës i saj në nëntor 2021. Por gjërat shpejt shkuan drejt greminës, pretendon ajo.