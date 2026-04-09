Japonia kthen kabinat e vjetra telefonike në akuariume

Në Japoni, kreativiteti dhe respekti për riciklimin kanë marrë një formë sa të pazakontë, aq edhe magjepsëse.
Kabinat e vjetra telefonike, dikur simbol i komunikimit në rrugë, po rikthehen në jetë si akuariume të vegjël publikë, duke u shndërruar në instalacione arti që tërheqin vëmendjen e kalimtarëve.
Të mbushura me ujë dhe të populluara me peshq shumëngjyrësh, këto kabina krijojnë një kontrast unik mes së kaluarës dhe natyrës, duke sjellë një ndjesi qetësie në mes të qyteteve moderne.
Projekti nuk është vetëm estetik, por edhe një mënyrë për të dhënë një mesazh të fortë mbi ripërdorimin dhe transformimin e objekteve të vjetra në diçka të re dhe të bukur.