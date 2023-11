Jamie Lynn Spears: Britney u lëndua pas fitores së Aguilera

Jamie Lynn Spears po reflekton për kohën kur motra Britney Spears mbeti “zemërthyer” pas humbjes nga Christina Aguilera në çmimet Grammy 2000.

Gjatë episodit “I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!” aktorja zbuloi më shumë detaje rreth momentit.

“Doni të dëgjoni për diçka vërtet të turpshme që ka ndodhur një herë?” ajo pyeti. “Përfshin motrën time. Ajo ishte gati për Grammy e saj të parë. Ishte ajo dhe Christina Aguilera.”

“Britney ishte padyshim ylli më i madh i atij viti, ajo ia doli mbanë”, vazhdoi Jamie Lynn. “Ata kishin ekipe kamerash të MTV-së në shtëpi që shikonin familjen tonë, sepse ishin të bindur që ajo do fitonte. Dhe ajo humbi.”

Jamie Lynn, e cila ishte “7 ose 8 vjeç” në atë kohë, kujtoi se ishte aq e mërzitur për motrën e saj të madhe, duke menduar: “Kjo është gjë e keqe”.

“Christina e fitoi, dhe meqë ra fjala, mos harroni se Christina ishte jashtëzakonisht e talentuar, por atë vit, dua të them hajde, le të jemi të sinqertë, ‘Ishte Britney.”

“Ajo ishte me të vërtetë si: “Unë nuk dua të shkoj kurrë në Grammy.” Ajo ishte zemërthyer për këtë sepse kishte fituar për ta fituar atë.”

Pavarësisht humbjes, Britney fitoi për “Toxic” në 2005 dhe ka fituar tetë nominime gjithsej.

Ndërsa motrat kanë pasur një marrëdhënie shumë të trazuar gjatë viteve, gjatë një episodi të mëparshëm aktorja e “Zoey 101” zbuloi se më në fund kanë komunikim- pavarësisht nga publikimi i librit bombë të Britney muajin e kaluar.

“Unë mendoj se çdo familje lufton dhe ka gjërat e veta,” tha Jamie Lynn. “Por unë fola me të para se të vija këtu dhe ne kemi dashuri për njëra tjetrën.”