James Rubin: Dënimi i Thaçit do të ishte një tragjedi për Kosovën (VIDEO)

Ish-ndihmës sekretari amerikan i Shtetit, James P. Rubin, ka folur hapur në një intervistë me gazetaren Ilva Tare, në podcastin Balkans Debrief, lidhur me gjyqin e ish-udhëheqësve të UÇK-së në Hagë.

Rubin ka reflektuar mbi dëshminë e tij para Dhomave të Specializuara ku po gjykohen ish-presidenti Hashim Thaçi dhe drejtues të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për krime kundër njerëzimit.

Rubin shprehet se një vendim fajësie për Hashim Thaçin dhe udhëheqësit e tjerë të UÇK-së “do të ishte një tragjedi për Kosovën dhe për drejtësinë ndërkombëtare”.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top