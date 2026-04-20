“Jam Mourinho o budallenj”: portugezi provokon Sporting pas fitores në derbi

José Mourinho është kështu. Ose të pëlqen, ose jo. O e merr, o e lë. Pas fitores së SL Benfica ndaj Sporting Clube në derbin e Lisbonës në frymën e fundit, trajneri portugez tregoi në TV inicialen e mbiemrit të tij në fanellë: provokimi i fundit i “Special One” ndaj kritikëve.
Ish-trajneri i Romës dhe Interit, pas vërshëllimës finale, iu drejtua kamerës më të afërt duke treguar inicialet e emrit në gjoks: derbin e vendosi Rafa Silva në minutën e 93-të dhe Mourinho festoi në mënyrën e tij.
— sport tv (@sporttvportugal) April 19, 2026
Një rezultat që ka ndikim edhe në garën për titull, duke favorizuar indirekt FC Porto, pavarësisht rezultatit të ndeshjes me Tondela.
Është e vërtetë që Sporting ka ende një ndeshje për të rikuperuar, por ndjesia është se është humbur një mundësi vendimtare për të ndjekur titullin e tretë radhazi. Në këtë pikë, objektivi më konkret bëhet vendi i dytë, që garanton të ardhura dhe pjesëmarrjen në Champions League.
— sport tv (@sporttvportugal) April 19, 2026
Derbi mes Benfica dhe Sporting konfirmoi disa prirje tashmë të konsoliduara: skuadra e Mourinhos mbetet e pamposhtur në kampionat dhe vazhdon të jetë një tabu për rivalët, ndërsa Sporting tregon edhe një herë se di të gjejë rrugën e golit.
Morita barazoi avantazhin e “Aguias” me Schjelderup, por në fund, kur ndeshja dukej se po merrte një drejtim tjetër, ishte Benfica që gjeti goditjen vendimtare me Rafa Silva për 2-1 përfundimtar. Një sukses i arritur më shumë me cinizëm dhe thellësi të skuadrës sesa dominim absolut, por i mjaftueshëm për të vendosur derbin dhe për të ndikuar ndjeshëm në garën për titull.
— Record (@Record_Portugal) April 19, 2026