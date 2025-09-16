“Jam gjallë”: Eric Abidal i tërbuar, mohon zërat në rrjet për vdekjen e tij

Eric Abidal, aktualisht drejtor sportiv i Al Wasl në Emiratet e Bashkuara Arabe, ka mohuar zërat për vdekjen e tij të shfaqur në orët e fundit me një komunikatë të publikuar në llogarinë e tij zyrtare në Instagram. Ditët e fundit në rrjetet sociale kanë qarkulluar zëra mbi vdekjen e ish-futbollistit të Barcelonës dhe të kombëtares franceze për shkak të një komplikacioni kirurgjik, por gjithçka ishte e rreme.

Shumë llogari në rrjetin social X, ish-Twitter, kanë filluar të publikojnë një foto bardh e zi të ish-futbollistit me këtë mesazh: “Ish-mbrojtësi i Barcelonës dhe i kombëtares franceze Eric Abidal ka vdekur nga komplikacione të shkaktuara nga një transplant i dytë i fundit i mëlçisë, për shkak të betejës së tij të gjatë kundër kancerit të mëlçisë, ka njoftuar familja e tij”.

Vërtet një sjellje me shije shumë të keqe nga këta përdorues, të cilët dhanë një lajm që më pas rezultoi i rremë dhe krijuan një rast aty ku nuk ekzistonte asgjë.

Abidal mohon zërat për vdekjen e tij: “Jam gjallë dhe me shëndet”

Në përgjigje të bujës dhe rëndësisë së këtyre pohimeve, Eric Abidal publikoi një “deklaratë zyrtare” në Instagram Stories: “Zëra të tillë nuk duhet të ekzistojnë kurrë. Jam këtu, me familjen time, dhe çdo gjë është në rregull. Respekti është thelbësor. Ka një familje dhe fëmijët e mi pas meje. Për të qenë të qartë, jam mirë, jam gjallë dhe me shëndet. Faleminderit për mbështetjen tuaj dhe mesazhet e shqetësimit. Le të përqendrohemi te ajo që ka vërtet rëndësi”.

Me deklaratën e tij Eric Abidal i vuri fund zërave të pakontrolluar që kishin ushqyer frikë te tifozët dhe dashamirët e futbollit. Ish-mbrojtësi francez, protagonist edhe në të kaluarën i betejave të vështira kundër sëmundjes dhe simbol i vendosmërisë dhe guximit, shfrytëzoi rastin për të riafirmuar forcën e tij. Ai gjithashtu kërkoi respekt, duke i ftuar të gjithë të mos përhapin thashetheme të pabazuara dhe potencialisht të dëmshme.

