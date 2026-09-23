“Jam futbollisti më i bukur në botë”: moda, aludimet dhe raporti i Maduka Okoye me Belen

Maduka Okoye ishte një prej shumë sportistëve protagonistë të Milano Fashion Week. Portieri i Udineses mori pjesë në aktivitetet e javës së modës si imazh i fanellës së tretë të skuadrës friulane, duke treguar se ndihet mjaft mirë edhe në këtë ambient, përveçse mes shtyllave. Nëse gjërat nuk do të shkonin mirë me dorezat, portieri 27-vjeçar i kombëtares nigeriane mund të rikthehej si model, duke parë suksesin që po korr në rrjetet sociale dhe jo vetëm.
Kush më mirë se ai, pra, për një event që bashkon sportin dhe modën? Një mundësi edhe për të folur jo vetëm për paraqitjet e skuadrës friulane, e cila po shfaq ulje-ngritje, por edhe për mënyrën se si ai e përjeton këtë popullaritet jashtë fushës. Megjithatë, kjo nuk duhet të ndikojë në profesionalizmin e tij. Mendimi i parë i Madukës mbetet futbolli, pavarësisht edhe zërave të kronikës rozë pas videove ku shfaqet së bashku me showgirl-in argjentinas Belen.
Portieri, i cili gjithsesi e pranon me buzëqeshje statusin e tij si “sex symbol”, ka dashur të sqarojë gjërat: “Belen? Nuk flas për jetën time private, sepse nuk ndikon te loja – raporton ‘Repubblica’ –. E njëjta gjë vlen edhe për praninë time në sfilata: është një botë që më pëlqen, por që nuk ka asgjë të bëjë me aktivitetin tim si futbollist. Nuk e humbas përqendrimin, për mua dhe për shokët e skuadrës”. Ngjitja mediatike dhe në rrjetet sociale e Okoye përjetoi një përshpejtim të menjëhershëm verën e kaluar, kur një video e një paraqitjeje të tij në një miqësore me kombëtaren u bë virale.
@skysport
@marinapresello ù ? #SkySport #Udinese #Okoye
Që nga ai moment, ndërveprimet në profilet e tij sociale u rritën ndjeshëm, me njerëzit që duket se e zbuluan papritur: në TikTok kaloi brenda pak javësh nga 250 mijë në mbi një milion ndjekës, i nxitur nga komentet e atyre që e pagëzuan si “futbollisti më i bukur në botë”. Mjafton të mendosh se dikush madje mendoi se kishte pasur ndërhyrje fizike të realizuara përmes inteligjencës artificiale.
Cila mund të ishte mundësi më e mirë për të thelluar ndjesitë e tij mbi këtë temë sesa Java e Modës në Milano? Okoye, pak në siklet dhe pak i argëtuar, iu përgjigj pyetjeve të “Sky”: “Unë futbollisti më i bukur në botë? Këtë e kam dëgjuar më parë. Nuk e di, nuk e them unë. Nëse e thonë të tjerët, në rregull, por unë nuk e them”. Sigurisht, pavarësisht kësaj, nuk duhet humbur orientimi dhe Okoye është i vetëdijshëm për këtë: “Po, kjo është e rëndësishme për mua. Edhe nëse udhëtoj nëpër botë dhe ndryshojnë gjërat jashtë fushës, për mua është e rëndësishme të jem i njëjti djalë si gjithmonë”.
@maduokoye #fyp ♬ original sound – josephs.idea
Me pak fjalë, për momentin porta mbetet prioriteti i tij, por e ardhmja duket e siguruar edhe larg fushave të futbollit. Për momentin, Okoye po arrin një mision jo të thjeshtë: të pajtojë të dyja aspektet e jetës së tij, pa lejuar që të shpërqendrohet dhe pa humbur nga sytë objektivin. Asnjë nervozizëm kur flitet për temat jashtë fushës, në konfirmim të një qetësie të rëndësishme. Së fundmi edhe Aryna Sabalenka, numri dy në botë, për shembull, është përballur me pyetje lidhur me statusin e saj si “influencuese” larg raketës. Ajo, megjithatë, nuk arriti të ruante të njëjtën qetësi. Një tjetër dëshmi se, në çdo rast, është e vështirë të ndjekësh disa rrugë njëkohësisht.