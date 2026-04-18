Jairo, shkelm në fytyrë nga Majrashi: lojtari humbet ndjenjat, lot e panik në fushë

Momente ankthi në kompeticionin më të rëndësishëm të futbollit aziatik. Gjatë ndeshjes mes Al Ahli dhe Johor, një lojtar i skuadrës malajziane pësoi një dëmtim shumë të rëndë. Braziliani Jairo da Silva u godit në fytyrë nga një goditje e fortë e një kundërshtari që po tentonte akrobacinë dhe nuk e vuri re ardhjen e tij. Sipas raportimeve, sulmuesi i skuadrës malajziane humbi edhe ndjenjat në fushë, duke detyruar stafin mjekësor të ndërhynte urgjentisht.
Majrashi tenton akrobacinë dhe godet në fytyrë Jairo
Goditja ishte e frikshme. Gjatë një aksioni të ngatërruar, një top i lirë përfundoi te Ali Majrashi, mbrojtësi i skuadrës nga Xheda, i cili tentoi një ndërhyrje akrobatike për ta larguar topin. Rovesciata ishte perfekte, por me pasoja shumë fatkeqe. Lojtari vendas nuk e kuptoi ardhjen nga pas të Jairo, i cili tentoi të godiste me kokë. Në vend të topit, ai u godit drejtpërdrejt në kokë nga tibia e mbrojtësit. Një përplasje shkatërruese, me sulmuesin që mbeti i shtrirë në tokë i dëmtuar.
37'| Al Ahli 0 – 1 Johor Darul Ta'zim 🇲🇾 (AFC)
Sulmuesi brazilian humbet ndjenjat në fushë
Lojtarët e Johor fillimisht protestuan ndaj arbitrit, përpara se të kuptonin gjendjen e rëndë të shokut të tyre që, sipas gjithçkaje, kishte humbur ndjenjat. Menjëherë ndërhynë mjekët për të shmangur pasoja më të rënda, duke parandaluar që braziliani të mbytej nga gjuha. Momente kaotike dhe dëshpërimi në fushë. Madje, një lojtar i skuadrës malajziane vrapoi për të marrë barrelën, duke goditur me shkelm një punonjës të ambulancës që i bllokonte rrugën.
Fytyra e mbuluar për lojtarin e dëmtuar
Ali Majrashi, pasi kishte ekzagjeruar efektet e një kontakti me një kundërshtar, u ndëshkua me karton të kuq nga arbitri. Kur kuptoi gjendjen e Jairo da Silva, filloi të qante në fushë, i frikësuar nga ajo që kishte ndodhur. Pas 5 minutash, lojtari i Johor, që kishte rifituar ndjenjat, u largua nga fusha me oksigjen në barrelë dhe me fytyrën e mbuluar. Aktualisht nuk ka përditësime mbi gjendjen e tij, ndërsa ndeshja vazhdoi. Shpresa është që të mos bëhet fjalë për diçka shumë të rëndë.
