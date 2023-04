Jada Pinkett Smith reagon pas anulimit të programit të saj

Jada Pinkett Smith po reagon ndaj lajmeve për mbylljen e rrjetityRed Table Talk, Facebook Watch.

PEOPLE konfirmoi të enjten se Meta po i jep fund programeve origjinale të Facebook Watch, duke u ndalur me sezonet e reja të emisioneve të saj, duke përfshirë emisionin hit të drejtuar nga Jada, nëna e saj Adrienne Banfield-Norris dhe vajza e saj Willow Smith.

Në Instagram të enjten, Jada shkroi se po përpiqen të gjejnë një “shtëpi të re” për serialin.

“Ne jemi shumë mirënjohës që kemi pasur një partneritet kaq të bukur me Facebook Watch dhe na vjen keq që shohim të gjithë ekipin të shpërbëhet. I urojmë të gjithëve suksese në udhëtimet e tyre të reja që do të vijnë,” shkroi ajo. “Ne në Red Table jemi në bisedime për të gjetur një shtëpi të re dhe do të shihemi së shpejti.”

Prodhuar nga Westbrook Studios, Red Table Talk fitoi një Emmy Daytime në vitin 2021. U shfaq premierë në 2018 dhe më vonë krijoi spinoff Red Table Talk: The Estefans.

Aktorja i tha Rolling Stone në 2021 se “zgjerimi i perandorisë” ishte qëllimi i saj me zgjerimin e markës Red Table Talk. Ajo shtoi për shfaqjen, “Të jesh në gjendje të ulesh si tre gra zezake dhe të shohësh shumëllojshmërinë e perspektivave është vërtet interesante, sepse unë e di që shumë njerëzve u pëlqen t’i vendosin gratë zezake në një tenxhere të madhe të vjetër. Ky mit ka të shpërndahet”.

Facebook Watch publikoi gjithashtu shfaqje si Piece of Mind with Taraji me Taraji P. Henson, The Biebers on Watch, serialet dramatike të Elizabeth Olsen Sorry For Your Loss dhe Limetown me Jessica Biel.