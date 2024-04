Jackie Chan reagon pas shqetësimit të fansave për shëndetin e tij

Jackie Chan po tregohet i sinqertë për plakjen. Aktori reflektoi për ditëlindjen e tij të 70-të këtë javë, duke iu përgjigjur shqetësimeve të fundit për gjendjen e tij shëndetësore.

“Edhe para sot, shumë miq më kanë kujtuar: “Jackie, do të jetë ditëlindja jote e 70-të!” Sa herë që dëgjoja këtë numër, zemra ime do të ndalonte për një sekondë – unë jam tashmë 70 vjeç? Pasi u shërova nga tronditja, gjëja e dytë që do të më vinte në mendje është një thënie që vëllai im i madh, Sammo Hung tha një herë : ‘të jesh në gjendje të plakesh është një gjë me fat.’ Sidomos për ne aktor të aksionit, ne nuk e dimë se sa me fat jemi që jemi në gjendje të plakemi”, shkroi Chan në Instagram.

“Jo shumë kohë më parë, shumë miq panë disa foto të fundit të mia në internet dhe të gjithë ishin të shqetësuar për shëndetin tim”, vazhdoi ai. “Dua të përfitoj nga ky rast për t’i bërë të ditur të gjithëve, mos u shqetësoni! Është thjesht një paraqitje e personazheve për filmin tim të fundit. Personazhi kërkon që unë të kem flokë të bardhë, mjekër të bardhë dhe të dukem i vjetër.

Gjatë viteve, unë kam qenë gjithmonë i gatshëm të provoj gjëra të reja për një film, pa marrë parasysh nëse është një marifet sfidues apo një paraqitje e re për një personazh. Unë kam qenë në biznesin e argëtimit për 62 vjet dhe e vlerësoj çdo moment sepse jam me fat që jam akoma duke xhiruar”.

“Gjithçka që mund të them është: Më pëlqen të bëj filma dhe ju dua të gjithëve”, përfundoi aktori. “Një falenderim i madh për të gjithë për të gjitha urimet tuaja për ditëlindjen. Shpresoj që të gjithë të jenë të lumtur dhe të shëndetshëm!”