Izraeli vret 36 persona në Gaza nga mëngjesi, vdes edhe një foshnje

Të paktën 36 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në Gaza, përfshirë të paktën 10 palestinezë të zhvendosur në kampin e refugjatëve Nuseirat në Gazën qendrore dhe 15 në Qytetin e Gazës, thanë burime mjekësore për Al Jazeera, përcjell Gazeta Metro.
Ndërkohë, Eid Mahmoud Abu Jamma, dy muajsh e gjysmë, ka vdekur nga kequshqyerja dhe mungesa e trajtimit në qytetin Khan Younis në jug të Gazës, sipas Spitalit Nasser.
Forcat izraelite po shkatërrojnë gjithashtu “infrastrukturën, shtëpitë e banimit, ndërtesat, lagjet, gjë që po e bën të vështirë për ekipet mjekësore të arrijnë tek njerëzit e plagosur dhe ata të bllokuar nën rrënoja”, sipas ekipit tonë në terren.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 66,005 njerëz dhe ka plagosur 168,162 që nga tetori 2023. Mijëra të tjerë besohet se janë varrosur nën rrënoja. Një total prej 1,139 personash u vranë në Izrael gjatë sulmeve të 7 tetorit 2023 dhe rreth 200 të tjerë u morën robër./gazetametro.net