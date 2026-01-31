Izraeli vijon sulmet në Gaza, të paktën 31 persona humbin jetën

Të paktën 31 persona, përfshirë fëmijë dhe gra, kanë humbur jetën në një seri sulmesh ajrore izraelite në Rripin e Gazës të shtunën. Autoritetet palestineze përshkruan këto sulme si më të rënda që nga hyrja në fuqi e fazës së dytë të armëpushimit, ndërmjetësuar nga Presidenti Trump në tetor. Ushtria izraelite tha se sulmet ishin një përgjigje ndaj shkeljeve ata pretendojnë se ka kryer Hamasi të premten.
Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) njoftuan se identifikuan tetë militantë që dilnin nga tunelet nëntokësore në Rafah lindore dhe se bashkë me Agjencinë e Sigurisë së Izraelit (ISA) kishin goditur objektiva të ndryshme, një depo armësh, një vend prodhimi armësh dhe dy objekte që i përkisnin Hamasit në Rripin qendror të Gazës. Nga ana e saj, Hamasi i ka dënuar sulmet dhe ka bërë thirrje ndaj SHBA-së për veprime të menjëhershme, duke theksuar se “këto shkelje të vazhdueshme tregojnë se qeveria izraelite vazhdon luftën brutale të gjenocidit kundër Rripit të Gazës”.