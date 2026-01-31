Izraeli vijon sulmet në Gaza, të paktën 31 persona humbin jetën

Të paktën 31 persona, përfshirë fëmijë dhe gra, kanë humbur jetën në një seri sulmesh ajrore izraelite në Rripin e Gazës të shtunën. Autoritetet palestineze përshkruan këto sulme si më të rënda që nga hyrja në fuqi e fazës së dytë të armëpushimit, ndërmjetësuar nga Presidenti Trump në tetor. Ushtria izraelite tha se sulmet ishin një përgjigje ndaj shkeljeve ata pretendojnë se ka kryer Hamasi të premten.

Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) njoftuan se identifikuan tetë militantë që dilnin nga tunelet nëntokësore në Rafah lindore dhe se bashkë me Agjencinë e Sigurisë së Izraelit (ISA) kishin goditur objektiva të ndryshme, një depo armësh, një vend prodhimi armësh dhe dy objekte që i përkisnin Hamasit në Rripin qendror të Gazës. Nga ana e saj, Hamasi i ka dënuar sulmet dhe ka bërë thirrje ndaj SHBA-së për veprime të menjëhershme, duke theksuar se “këto shkelje të vazhdueshme tregojnë se qeveria izraelite vazhdon luftën brutale të gjenocidit kundër Rripit të Gazës”.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top