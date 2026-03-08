Izraeli sulmon objektet e naftës në Teheran dhe Libanin

Të paktën katër persona kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë e një sulmi izraelit që goditi një hotel në qendër të Bejrutit, njoftoi të martën Ministria e Shëndetësisë e Libanit. Sipas autoriteteve, sulmi shënjestroi hotelin “Ramada”, ndërsa ekipet e emergjencës dhe forcat e sigurisë u mobilizuan menjëherë në vendngjarje.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Një fotograf i agjencisë AFP, i cili iu afrua ndërtesës pas shpërthimit, raportoi se pa një nga dhomat e hotelit me dritare të thyera dhe dëme të dukshme nga goditja. Zona përreth u rrethua nga forcat e sigurisë, ndërsa ekipet e shpëtimit punuan për të ndihmuar të plagosurit.
Sipas agjencisë Reuters, ky është sulmi i parë i këtij lloji në zemër të kryeqytetit libanez që kur Izraeli rifilloi sulmet ajrore kundër Hezbollahut, grupit të mbështetur nga Irani. Sulmet vijnë në një moment tensioni të lartë në rajon, pasi Izraeli ka intensifikuar operacionet ushtarake si kundër Hezbollahut në Liban ashtu edhe kundër Iranit, duke rritur frikën për një përshkallëzim më të gjerë të konfliktit në Lindjen e Mesme.
Flakë të mëdha në Teheran
Një incident masiv zjarri u regjistrua pranë objekteve të magazinimit të karburantit në Teheran, me flakë që ngriheshin lart dhe tym të dendur që mbulonte qiellin e natës të qytetit.