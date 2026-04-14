Izraeli kundërshton armëpushimin në Liban gjatë bisedimeve në Uashington

Izraeli parandaloi një takim të së martës me Libanin në Uashington duke refuzuar një armëpushim gjatë bisedimeve paraprake, sipas gazetës izraelite Haaretz.
Kryeministri Benjamin Netanyahu e sheh fillimin e bisedimeve si “një taktikë për të fituar kohë pa ndaluar luftimet, ndërkohë që tregon vullnet të mirë ndaj amerikanëve dhe Presidentit (SHBA) Donald Trump”, tha e përditshmja, duke cituar burime izraelite.
Burimet shprehën skepticizëm në lidhje me mundësinë e arritjes së përparimit në bisedimet e planifikuara.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka kryer një ofensivë të zgjeruar në Liban që ka vrarë 2,089 persona dhe ka plagosur 6,762 të tjerë.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha në një deklaratë të hënën në mbrëmje se bisedimet do të zhvillohen në selinë e departamentit në Uashington të martën në mbrëmje.
Në bisedime do të marrin pjesë ambasadori izraelit Yechiel Leiter, ambasadorja libaneze Nada Muaawad, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe ambasadori amerikan në Bejrut Michel Issa.
Libani është përpjekur të marrë një angazhim nga Izraeli për një armëpushim gjatë bisedimeve, të cilat janë kritikuar nga Hezbollahu.