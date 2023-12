Izraeli intensifikon sulmet në kampin e refugjatëve Jabalia

Në 12 orët e fundit, ushtria izraelite ka intensifikuar sulmet e saj në kampin e refugjatëve Jabalia në një zonë të shënjestruar vazhdimisht që nga fillimi i luftës me sulme masive ajrore dhe granatime të pamëshirshme artilerie.

Sulmet e koordinuara ajrore, tokësore dhe detare në zonën me popullsi të dendur ku mijëra njerëz janë ende të bllokuar në Jabalia dhe nuk mund të evakuohen, raporton Al Jazeera.

Objektet e banimit janë rrafshuar me tokë së bashku me objektet publike. Një problem që kemi tani është komunikimi me aftësi të kufizuara. Është e vështirë të marrësh informacion dhe një numër të saktë viktimash, sepse shumica e spitaleve janë jashtë shërbimit.