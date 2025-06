Izraeli dhe Siria fillojnë bisedimet për normalizim marrëdhëniesh, kërkesat janë të plotësueshme

Shteti hebre dhe Siria pa regjimin e Assadit janë duke tentuar të normalizojnë marrëdhëniet ndërshtetërore, në dritë të zhvillimeve të shumta në Lindjen e Mesme gjatë muajve të fundit.

Sipas gazetës së njohur The Times of Israel, Siria nën udhëheqjen e Ahmed al-Sharaa është shumë e interesuar që të vendosë raporte normale me Izraelin.

Kërkesa e kahmotshme e Sirisë që trupat izraelite të largohen nga Rrafshnaltat e Golanit, që dikur ishin pjesë e Sirisë, nuk është më problematike. Siria raportohet se nuk ka më pretendime në këtë zonë.

Më tej, gjithnjë sipas The Times of Israel, Siria kërkon vetëm njohjen e qeverisë së re siriane nga Izraeli, si dhe largimin e ushtrisë izraelite nga disa zona jugore në të cilat është vendosur që nga janari.

Po ashtu, Siria kërkon garanca të sigurisë në kufirin me Izraelin dhe po ashtu mbështetjen e SHBA-së në këtë proces të vendosjes së marrëdhënieve.

