Izraeli bombardon Katarin

Izraeli shënjestroi anëtarë të lartë të udhëheqjes së Hamasit në një sulm sot, në Katar.
Katari ka ndërmjetësuar të ndalojë luftën në Gaza.
Fati i zyrtarëve të lartë të Hamas nuk dihet ende.
Katar e dënoi sulmin. Majed al-Ansari, zëdhënësi i ministrisë së jashtme të Katarit, tha në një deklaratë se shënjestroi “selinë rezidenciale” ku jetonin një numër politikanësh të lartë të Hamasit.
Al-Araby TV, një kanal me qendër në Katar, transmetoi pamje të tymit që ngrihej mbi Doha, kryeqytetin e Katarit.
Në maj, Izrael Katz, ministri i mbrojtjes i Izraelit, kishte premtuar se Khalil al-Hayya, negociatori kryesor i Hamasit, do të vritej.
Katar ka luajtur një rol të madh si ndërmjetës në bisedimet midis Izraelit dhe Hamasit për të ndalur luftën në Gaza. Sulmi i drejtpërdrejtë në tokën e Katarit rrezikon ta acarojë qeverinë e tij dhe të prishë ato përpjekje diplomatike, veçanërisht sepse stabiliteti politik dhe ekonomik i Katarit mbështetet te reputacioni i tij si një strehë e sigurt për biznesin dhe turizmin në një rajon të paqëndrueshëm.
Katar kishte rënë dakord të mbante një zyrë për Hamasin me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, kanë thënë zyrtarë të Katarit në të kaluarën.
“Ky sulm kriminal përbën një shkelje flagrante të të gjitha ligjeve dhe normave ndërkombëtare, dhe paraqet një kërcënim serioz për sigurinë dhe sigurinë e katariasve dhe banorëve në Katar,” tha z. Al Ansari në një deklaratë.
New York Times, përshtati në shqip ©LAPSI.AL