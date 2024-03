Italianët ‘mallkojnë’ shortin e Europa League: Milan gjen Romën, Gjimshiti përballë Liverpool

Shorti i hidhur për tre skuadrat italianët që ende garojnë në çerekfinalet e Europa League. Goglat në Nyon i dhanë jetë euroderbit italian Milan-Roma. Ka shkuar edhe më keq për Atalantën e Berat Gjimshitit. Bergamaskët kanë gjetur përballë favoritin e madh për trofeun final, Liverpool.

Kushdo që kalon mes kuqezinjve dhe verdhekuqve do të përballet me fituesin e Bayer Leverskusen-West Ham. Një tjetër sfidë spektakolare, me anglezët që do të vizitojnë të parët shtëpinë e skuadrës së pamposhtur këtë sezon, të drejtuar nga Xabi Alonso. Në anën tjetër, nëse Hyjnesha kalon Reds, në gjysmëfinale do të gjejë fituesin e Benfica-Marseille. Ndeshjet e para çerekfinale do të luhen në 11 prill, me kthimin të programuar më 18 prill.

SHORTI I EUROPA LEAGUE

Q1 – Milan-Roma

Q2 – Liverpool-Atalanta

Q3 – Bayer Leverkusen-West Ham

Q4 – Benfica-Marseille

ÇIFTET PËR NË GJYSMËFINALE

S1: Fituesja Q2- Fituesja Q4

S2: Fituesja Q1- Fituesja Q3

🗺️ The Road to Dublin… Who'll make the final? 🔮#UELdraw pic.twitter.com/uH4cAv5At4 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 15, 2024

DATAT

Çerekfinale: 11 prill – 18 prill

Gjysmëfinalet: 2 maj – 9 maj

Finale: 22 maj

RRGULLORJA E SHORTIT TË EUROPA LEAGUE

Dy skuadra italiane u vendosën përballë nga goglat në Nyon, sepse rregullorja nuk e ndalon më. Nuk kishte kufizime në çerekfinalet e Europa League. Do të thotë se ishin të mundshme ndeshjet ndërmjet ekipeve nga i njëjti komb ose skuadra që ishin përplasur tashmë në fazën e grupeve.