Italia voton për drejtësinë, Meloni me shpresë tek pjesëmarrja e lartë e votuesve

Pjesëmarrja e votuesve në referendumin në Itali për reformën në drejtësi arriti gati 15 për qind deri në mesditën e së dielës, duke sinjalizuar një nisje më të fortë nga sa pritej për një votim që shihet si një test kyç për kryeministren Giorgia Meloni.
Sondazhet e fundit tregonin se një pjesëmarrje më e lartë mund të rrisë shanset e kampit “Po”, i mbështetur nga qeveria e Melonit, ndërsa një pjesëmarrje e ulët do ta bënte më të mundshme një fitore të kampit “Jo”.
Të dhënat zyrtare të qeverisë e vendosën pjesëmarrjen në 14.92 për qind në mesditë. Ky nivel fillestar përfaqëson një nisje më të fortë krahasuar me referendumet e fundit të ngjashme, ku pjesëmarrja në mesditë ishte vetëm 12.24 për qind në votimin e vitit 2020 për uljen e numrit të deputetëve dhe 10.1 për qind në referendumin kushtetues të vitit 2006.
Të dhënat rajonale tregojnë se rajonet veriore dhe qendrore po kryesojnë në pjesëmarrje, me Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia dhe Lombardia që kanë regjistruar deri tani nivelet më të larta. Ndërkohë, rajonet jugore si Kalabria, Basilicata dhe Sicilia mbeten pas për sa i përket pjesëmarrjes.
Në thelb të këtij votimi qëndron një reformë thellësisht e kontestuar e sistemit gjyqësor italian. Elementi më i debatueshëm është një propozim për të ndryshuar mënyrën se si përzgjidhen anëtarët e Këshillit të Lartë të Magjistraturës (CSM), organi që menaxhon karrierat e gjyqtarëve. Sipas propozimit, në vend që të zgjidhen me votim, shumica e anëtarëve do të përzgjidhen me short.
Mbështetësit e reformës argumentojnë se ky ndryshim do të thyejë ndikimin e fraksioneve të brendshme në drejtësi dhe do të reduktojë politizimin. Kritikët, nga ana tjetër, paralajmërojnë se ai rrezikon të minojë meritokracinë dhe përfaqësimin, duke hapur mundësinë që kandidatë të pakualifikuar ose me ndikim politik të marrin vendime kyçe për emërimet dhe disiplinën.
Dy përditësime të tjera mbi pjesëmarrjen priten në orën 19:00 dhe 23:00 të së dielës, ndërsa rezultatet përfundimtare priten pas mbylljes së votimit të hënën në orën 15:00. Referendumi nuk kërkon një prag minimal pjesëmarrjeje, çka do të thotë se reforma do të miratohet ose rrëzohet vetëm mbi bazën e shumicës së votave të hedhura./Politico.eu