Italia transformohet në “bishë”, shpartallon Turqinë: Franca pushton Belgjikën, Bosnja habit Rumaninë

Në Bursa është një tjetër Itali, me të kaltrit që mposhtin bindshëm një Turqi të panjohshme në pjesën e parë dhe të aftë për të reaguar vetëm në minutat e para të pjesës së dytë. Kombëtarja italiane e nis ndeshjen me tre debutues (Ruggeri, Sebastiano Esposito, Kayode), nën një shi të rrëmbyeshëm turk, dhe mposht 4-1 skuadrën vendase, duke nisur të korrigjojë rrugëtimin e saj pas debutimit katastrofik në Nations League. Që nga fillimi, axurrët dominojnë. Bayındır shpëton portën e tij, por në minutën e 9-të mposhtet nga devijimi i madh i Bastonit: prekje fluturimthi pas zhvillimit të një goditjeje nga këndi dhe rezultati bëhet 1-0. Turqia nuk reagon dhe axurrët depërtojnë rregullisht në krahë, me lojtarët ofensivë të krahut që krijojnë hapësira për Frattesin dhe Kayoden, shumë aktiv në të djathtë. Pikërisht nga një tentativë e mbrojtësit të Brentford lind goli i dytë, me tap-in e Frattesit (22’), dhe menjëherë vjen edhe i treti: e njëjta aksion përsëritet dhe, këtë herë, Pio Esposito përgatit golin e Kayodes për 3-0.
Vëllezërit Esposito dhe Raspadori, i cili më pas doli në pushimin mes pjesëve si masë paraprake, shkojnë pranë edhe golit të katërt në dominimin e axurrëve. Turqia largohet mes vërshëllimave dhe Montella, nën presion, ndërsa tifozët kërkojnë shkarkimin e tij, reagon menjëherë: tre zëvendësime për të zgjuar skuadrën e tij. Lëvizja rezulton efektive, pasi vendasit ngushtojnë diferencën në minutën e 46-të: Barış Yılmaz depërton në mbrojtje dhe shkurton diferencën, me Ruggerin dhe Madonnaron që gabojnë në mbulimin e tij. Turqisë i anulohet një tjetër gol, sërish i Yılmazit, për pozicion jashtë loje, dhe më pas fundoset përfundimisht në minutën e 50-të: goditje me kokë në zhytje e Pio Espositos, pas shtyllës së goditur nga Tonali, dhe rezultati bëhet 4-1.
Kështu, Italia mund të menaxhojë forcat, ndërsa Mancini u jep hapësirë Doumbias dhe Romanos, i cili kërkon të shlyejë veten pas gabimit në debutim. Italia kontrollon lojën dhe i afrohet golit të pestë me Cambiaghin dhe Kayoden, ndërsa Aktürkoğlu shpërdoron një rast për turqit. Në minutat e fundit futet edhe Scamacca dhe shuhet debutimi për Vergarën, i cili dukej se do të aktivizohej që në minutat e para të pjesës së dytë: Mancini mbulohet me Di Lorenzon, duke avancuar Kayoden. Një Arda Güler i jashtëzakonshëm e mban Turqinë përpara, por tashmë gjithçka ka përfunduar: Italia fiton 4-1 dhe ngjitet në kuotën e 3 pikëve, duke e ringjallur veten në grup. Të premten është përballja me Francën, favorite për fitoren e grupit 1.
BELGJIKË 0-1 FRANCÊ
Franca konfirmohet si një skuadër jashtëzakonisht solide dhe fituese, duke regjistruar fitoren e dytë radhazi në epokën-Zidane: Belgjika mposhtet 1-0. Trajneri francez i shton Kombëtares së tij edhe prekjen e Serisë A: përveç Maignan, në formacionin titullar janë edhe interisti Diouf dhe lojtari i Comos, Da Cunha. Ka shumë kuriozitet edhe për sulmuesin e qendrës Lepaul (Rennes), i cili shkon pranë golit që në fillim së bashku me Doué dhe Barcolan. Lammens blindon portën e Belgjikës, e cila bëhet e rrezikshme dhe shfaqet me Moreiran dhe De Bruyne, por ndërton shumë pak. De Ketelaere shërbehet rrallë, ndërsa Franca i afrohet vazhdimisht golit. Pavarësisht rasteve të njëpasnjëshme të krijuara nga Akliouche dhe shokët e tij, pjesa e parë mbyllet 0-0.
Alternate angles of Michael Olise’s goal against Belgium
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Pjesa e dytë nis pikërisht aty ku kishte përfunduar e para, me Lammens vendimtar: tentativat e Lepaul dhe Doué janë të kota. Lukebakio rikthen shpresat e Belgjikës dhe vë dy herë në provë Maignan, por për Lukakun dhe shokët e tij vjen humbja. Njeriu vendimtar është Michael Olise, i cili futet në minutën e 77′ dhe zhbllokon ndeshjen njëmbëdhjetë minuta më vonë. Kështu, anësori i Bayern Munichu i dhuron fitoren Zidanes, ndërsa Franca kryeson me pikë të plota: Italia dhe Belgjika ndjekin me nga 3 pikë, ndërsa të premten vjen përballja me Italinë.
Zidane’s celebration on Olise’s goal
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LIGA B
Shumë pak emocione në grupin 2 të Ligës B, i cili na dhuron dy rezultate 0-0. Gjeorgjia e Kvaratskhelias ndalet nga Ukraina, ndërsa Irlanda e Veriut ngec përballë Hungarisë. Kështu, renditja mbetet e pandryshuar, me irlandezët e veriut dhe Ukrainën në kuotën e 4 pikëve: pas tyre ndodhen Gjeorgjia dhe Hungaria me vetëm 1 pikë.
Në krye të grupit 4, ndërkohë, janë dy skuadra me pikë të plota. Bosnja konfirmon përshtypjet shumë të mira të treguara gjatë rrugëtimit drejt Botërorit dhe mposht bindshëm Rumaninë, e cila humbet 4-2, me tre gola në pjesën e parë: Gigovic (11’), Muharemovic (19’) dhe Tabakovic (40’) e zbehin golin e Bîrligeas (28’). Në pjesën e dytë, Radu shmang një humbje edhe më të thellë, ndërsa golat e Mahmic (55’) dhe Cicâldău (62’) përcaktojnë rezultatin përfundimtar.
Krahas boshnjakëve është Suedia, e cila regjistron fitoren e dytë radhazi, me një 3-1 të pastër ndaj Rumanisë: Nygren (8’), Ayari (64’) dhe Gyökeres (72’) e bëjnë të pavlefshëm barazimin e përkohshëm të shënuar nga Szymanski (43’). Kështu, skandinavët dhe Bosnja do të garojnë për vendin e parë në ndeshjen e ardhshme.
LIGA C
Grupi 2 është i vetmi në skenë këtë ditë në Ligën C dhe sheh Malin e Zi të kryesojë. Skuadra ballkanike fiton një ndeshje të luftuar fort kundër Armenisë, të pasur me përgjigje dhe kundërpërgjigje. Autogoli i Piloyan (20’) duket se e orienton ndeshjen, por vendasit përgjigjen me Serobyan (34’), përpara se të goditen sërish nga Krstovic (38’). Ish-lojtari i Leçes, i cili kishte shënuar edhe në ndeshjen e mëparshme, i çon malazezët në pushim në avantazh.
Megjithatë, ka ende hapësirë për shumë emocione, me Armeninë që barazon me Spertsyan (65’) dhe më pas dorëzohet në fund: Latkovic shënon golin që vulos përfundimisht rezultatin 3-2 në minutën e 89-të, duke e çuar Malin e Zi në kuotën e 6 pikëve. Armenia ndjek me 3 pikë dhe nuk kapet nga rivalet, pasi Letonia dhe Qipro nuk shkojnë përtej një 0-0 të zbehtë.
UEFA Nations League
League A: Group 1
Belgium 0-1 France
Turkiye 1-4 Italy
League B: Group 2
Georgia 0-0 Ukraine
Northern Ireland 0-0 Hungary
League B: Group 4
Romania 2-4 Bosnia and Herzegovina
Sweden 3-1 Poland
League C: Group 2
Armenia 2-3 Montenegro
Latvia 0-0 Cyprus