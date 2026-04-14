Italia në Botërorin 2026? Nga Meksika konfirmojnë vendimin e FIFA-s për Iranin

Qëndrimi është i qartë: FIFA nuk ka ndërmend të ndryshojë kalendarin e Botërorit 2026. Këtë e ka konfirmuar presidentja meksikane Claudia Sheinbaum, duke sqaruar se kërkesa e Iranit për të luajtur ndeshjet jashtë Shteteve të Bashkuara është refuzuar për arsye logjistike. “FIFA ka vendosur përfundimisht që ndeshjet nuk mund të zhvendosen nga vendet e parashikuara”, ka shpjeguar ajo. “Zhvendosja do ta bënte logjistikën shumë të komplikuar dhe ky është një vendim i marrë nga FIFA”.
Edhe presidenti Gianni Infantino ka konfirmuar këtë linjë, duke garantuar pjesëmarrjen e Iranit: “Irani do të marrë pjesë në Botëror. Jemi shumë të lumtur sepse është një skuadër shumë e fortë, jam vërtet i kënaqur”. Dhe shton: “Ndeshjet do të luhen aty ku janë parashikuar, sipas shortit. E kam parë skuadrën, kam folur me lojtarët dhe trajnerin, kështu që gjithçka është në rregull”.
Sheinbaum konfirmon vendimin e FIFA-s mbi kërkesën e Iranit
Pavarësisht garancive zyrtare, konteksti mbetet delikat. Tensionet gjeopolitike dhe vështirësitë që lidhen me sigurinë dhe vizat e mbajnë të hapur, të paktën teorikisht, mundësinë e një tërheqjeje nga Irani. Dhe pikërisht për këtë mundësi është rihapur debati: çfarë do të ndodhte nëse një ekip tashmë i kualifikuar do të tërhiqej?
Skenari për rizgjedhjen e Italisë
Rregullorja e FIFA-s nuk ofron një përgjigje të qartë. Në rast të një tërheqjeje, fjala e fundit do të ishte pikërisht e FIFA-s, pa kritere rigoroze: një zgjedhje që mund të varionte nga thjesht zëvendësimi me një kombëtare tjetër aziane deri te zgjidhje më kreative. Një mundësi e arsyeshme do të ishte promovimi i një ekipi nga e njëjta konfederatë, si Emiratet e Bashkuara Arabe, për të ruajtur kështu ekuilibrat politikë të brendshëm.
Dhe këtu, siç është parashikuar, rikthehet emri i Italisë. Më shumë si një sugjerim sesa një mundësi reale. Ideja më e diskutuar është ajo e një “super-playoff” të mundshëm mes kombëtareve të përjashtuara, një lloj ndeshjeje parafundore në stilin që është parë tashmë në Botërorin e Klubeve. Një zgjidhje spektakolare, por komplekse, që do të kërkonte kohë të ngushta dhe një vullnet politik të qartë nga ana e FIFA-s.
Për momentin, megjithatë, kjo mbetet një mundësi teorike. Sepse gjithçka varet nga një ngjarje që nuk është aspak e sigurt: tërheqja e Iranit. Pa këtë, çdo diskutim bie. Edhe në rast se do të ndodhte, mundësia më e madhe do të ishte zëvendësimi i ekipit brenda konfederatës aziane.
Në thelb, më shumë se një mundësi konkrete, pjesëmarrja e Italisë në Botërorin 2026 mbetet një sugjerim që ushqehet nga pasiguria globale. Futbolli, edhe një herë, përzihet me politikën. Por fusha, të paktën për tani, duket se ka marrë tashmë vendimin.